Гороскоп от Анжелы Перл на 23 июня 2022 года: не следует унывать в этот день

Астролог Анжела Перл предупредила, что на утро 23 июня 2022 года многим знакам зодиака потребуется немало терпения. События будут развиваться не настолько быстро, как хотелось бы, что будет раздражать. Принимать решения пока лучше не стоит. Зато вторая половина дня обещает быть более насыщенней, чем первая.

Анжела Перл посоветовала смотреть на вещи реально

Овен (21 марта — 19 апреля)

Овнам будет нелегко смотреть на вещи вокруг себя реальными глазами. Зато совершать ошибки при этом не составит никакого труда. Стоит прислушаться к окружающим и своему здравому смыслу, которые подскажут, чего делать не стоит. В ином случае и вовсе придется попросту пожалеть. Вероятны также конфликты и критика со стороны некоторых людей.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Утром придется понервничать не на шутку. Это время окажется довольно сложным. Однако влияние положительных тенденций начнет весьма быстро расти. А во второй половине дня внезапно появится множество интересных идей в голове Тельцов. А вечером стоит для второй половинки устроить романтику.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецов ожидает довольно спокойный день, без каких-то особых происшествий. Можно будет хорошенько отдохнуть и расслабиться. А вот серьёзные вопросы пока что следует отложить на более удачный период. Вечером можно посмотреть какие-то видео уроки, послушать лекции, что пойдет только на пользу.

Рак (22 июня — 22 июля)

Раки склонны в утреннее время принимать все слишком близко к сердцу. При чем это пустяки, на которые вообще не стоит обращать внимание. Они же еще и отвлекать будут от важных дел. С окружающими не исключены некоторые недопонимания. А сделки заключать, да и тратить деньги, пока не стоит. Прогулки по свежему воздуху способны восстановить силы.

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Анжела Перл советует вернуться мыслями в прошлое и все проанализировать

Лев (23 июля — 22 августа)

Львам в этот день будет гораздо проще решать текущие проблемы, чем обычно. Удастся ранее других получить весьма важную информацию и ловко ее же использовать в своих целях. Тем самым удастся достигнуть определенных результатов, которым многие позавидуют. Для поднятия настроения стоит созвониться с друзьями и вместе сходить куда-то прогуляться.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Девам стоит провести день с самыми близкими и родными людьми. Таким образом, можно будет обсудить планы на будущее и поставить общие цели. Старые знакомые могут внезапно напомнить о себе. Общение с ними порадует и поднимет настроение. Могут быть некоторые расходы, а мелкие покупки и вовсе окажутся не слишком удачными.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весам крайне рекомендуется хотя бы просто мысленно вернуться к событиям, которые были в прошлом. Дело в том, что таким образом удастся проанализировать свои же ошибки. С любимым человеком могут возникнуть некоторые ссоры. Здесь важно стараться искать компромисс и сглаживать углы, чтобы окончательно не разорвать отношения.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вполне можно заняться финансовыми вопросами и полностью их решить, как можно скорее. Дело в том, что период будет весьма удачный для этого. Скорпионы смогут найти для себя новый источник доходов к ому же. А поездки складываются весьма удачно. А в личных отношениях можно полагаться на интуицию.

Анжела Перл посоветовала устроить шопинг

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцам рекомендуется побольше общаться с окружающими в этот день Благодаря такой тактике удастся найти для себя новых союзников и помощников. Могут быть удачные совпадения, которые позволят добиться целей. А вечером рекомендуется устроить себе шопинг, купить новые вещи.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Утром Козерогам лучше просто отдыхать, вместо того, чтобы заниматься вопросами бизнеса и работой. Из-за невнимательности, есть вероятность пропустить какие-то детали. Это чревато грубыми ошибками. А попытки улучшить финансовое положение в этот день ни к чему не приведут.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеям предстоит в течение дня заниматься своими и чужими вопросами. Однако это обстоятельство никаких не повлияет на настроение. Водолеи даже рады будут кому-то помочь. Но только не стоит сейчас торопиться воплощать в жизнь какие-то свои мечты и желания. Кое-кто из знакомых вернёт старые долги.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Начало дня окажется довольно интересным и у Рыб возникнут новые идеи. Отношения, которые ранее носили дружеский характер, неожиданно перерастут в романтические. А вторая половина дня окажется более утомительной. Придется сразу решать множество задач.