Гузеева прокомментировала блокировку «Давай поженимся!» на YouTube
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Гузеева прокомментировала блокировку «Давай поженимся!» на YouTube

Гузеева прокомментировала блокировку «Давай поженимся!» на YouTubeВедущая Гузеева поддержала зрителей после блокировки YouTube-канала «Давай поженимся!»

Известная российская актриса и ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Лариса Гузеева высказалась о блокировке YouTube-канала передачи. Комментарий об этом она разместила в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Гузеева в комментариях к одному из постов ответила на слова пользователя, который в шутку задался вопросом, «как жить дальше» после блокировки шоу на YouTube. «Пусть это станет самым страшным в нашей жизни!» — написала она телезрителю.

О том, что видеохостинг ограничил доступ к каналу «Давай поженимся!», стало известно 20 июня. Кроме того, под блокировку попали «Модный приговор», «Кто хочет стать миллионером?» и другие аккаунты передач, продюсированием которых занимается компания «Красный квадрат».

Ранее YouTube также заблокировал ряд других российских каналов. В мае видеохостинг ограничил доступ к аккаунту директора вещания RT Антона Красовского. Помимо того, сервис заблокировал и позже восстановил профиль санкт-петербургского телеканала «ЛенТВ24».

В апреле YouTube ограничил доступ к каналу Госдумы «ДумаТВ». Компания Google, владеющая сервисом, сообщила, что пошла на такую меру, соблюдая законодательство о санкциях и правилах торговли. Спустя месяц стало известно, что видеохостинг начал блокировать аккаунты депутатов Госдумы, попавших под санкции.

За месяц до этого, YouTube заблокировал каналы, связанные с российскими государственными СМИ. В их число попали Первый канал, «Россия 1», «Звезда», «Культура», «Россия-24», НТВ, РБК, ТНТ, «Известия», РЕН ТВ, «Пятый канал», «Царьград» и другие СМИ.

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По материалам: lenta.ru

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