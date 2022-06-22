Хестер Пирс выступила против «спасения» криптовалютных компаний

Участникам криптовалютной индустрии не стоит поддерживать проекты, оказавшиеся в сложной ситуации из-за негативных явлений на рынке. Об этом заявила комиссар SEC Хестер Пирс в комментарии Forbes.

«Когда ситуация немного усложняется, вы узнаете, кто на самом деле создает что-то долгосрочное, а кто скоро исчезнет», — отметила чиновница.

По ее мнению, поддержка попавших в затруднительную ситуацию проектов вредит отрасли. Иная модель поведения может стать возможностью для участников рынка и регуляторов увидеть, как индустрия работает во время острого стресса, добавила Пирс.

«У криптовалют нет механизма спасения [...]. Я не хочу приходить и говорить, что мы попытаемся найти способ выручить вас [...]. Но даже если бы мы это сделали, я не хотела бы использовать эту власть, нам действительно нужно позволить таким вещам развиваться», — подчеркнула комиссар.

Ранее глава FTX и Alameda Research Сэм Бэнкман-Фрид заявил о готовности помогать участникам криптовалютного рынка для смягчения негативных явлений из-за проблем Celsius и Three Arrows Capital.

В частности, Alameda Research уже предоставила брокеру Voyager Digital заем в 200 млн USDC и возобновляемую кредитную линию на 15 000 BTC (~$300 млн).

В 2021 году FTX предотвратила банкротство японской криптовалютной биржи Liquid после взлома ее горячих кошельков. Процесс поглощения платформы завершился в феврале 2022 года.

21 июня BlockFi договорилась с FTX о предоставлении возобновляемой кредитной линии на $250 млн. Аналитик под ником FatMan назвал эту договоренность «сделкой с дьяволом», а пользователь под ником Raja увидел в соглашении недобросовестность Бэнкмана-Фрида, который якобы «ставит всех в такое положение, а затем „выручает”».

Основатель SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи в разговоре с Bloomberg назвал главу FTX «новым Джоном Пирпонтом Морганом».

«Он спасает криптовалютные рынки так же, как это делал JP Morgan после кризиса 1907 года», — пояснил Скарамуччи.

Напомним, FTX, Coinbase и Crypto.com пересмотрели расходы на маркетинг из-за спада на рынке спад и усиления внимания регуляторов.

Ранее СЕО Binance Чанпэн назвал криптозиму подходящим временем для найма новых сотрудников и дальнейшего развития бизнеса.