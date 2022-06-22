Иноагентам могут запретить преподавание в вузах и колледжах

Объединенный законопроект о лицах под иностранным влиянием дополнили новыми нормами

С декабря 2022 года может быть расширен перечень источников, за получение поддержки из которых граждан или организацию включат в список иностранных агентов. Помимо этого, лицам, находящимся под зарубежным влиянием, могут запретить преподавать в государственных и муниципальных образовательных организациях, получать господдержку на творческие проекты, быть экспертами при проведении экологической экспертизы. Такие поправки к законопроекту о контроле за деятельностью иноагентов Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции одобрил на заседании 22 июня. Документ планируют рассмотреть во втором чтении 28 июня.

Список источников влияния хотят расширить

Ко второму чтению документа поступило 74 поправки, 14 из них Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал к принятию. «Основная цель предлагаемых изменений — повысить эффективность регулирования института иностранных агентов и унифицировать уже действующие нормы в этой сфере», — сказал журналистам глава Комитета Василий Пискарев («Единая Россия»).

Ограничений станет больше

Согласно законопроекту, иностранные агенты не смогут организовывать митинги, пикеты и прочие публичные мероприятия, вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов и политических партий, инвестировать в стратегические компании, производящие вооружение и военную технику, работающие в сфере авиации и космонавтики, добывающие и разведывающие полезные ископаемые.

После принятия документа финансируемые из-за границы лица и организации лишатся права на упрощенную систему налогообложения и государственную финансовую поддержку. По словам Василия Пискарева, поправки предполагают, что иноагенты не смогут получать бюджетные средства на творческую деятельность, выступать экспертами при проведении государственной экологической экспертизы, пользоваться объектами критической информационной инфраструктуры и обеспечивать их безопасность. Речь идет о порталах органов власти и соответствующих базах данных.





Кто не попадет в список

Поправками ко второму чтению законопроекта предложили не включать в реестр иноагентов объединения работодателей, зарегистрированные торгово-промышленные палаты, организации, занимающиеся благотворительностью, защитой жизни, семьи и традиционных семейных ценностей.

Также намерены отразить в законе, что иностранным агентом нельзя признать дипломатических работников и представителей международных организаций, которые приехали в Россию по службе.

«Закон предлагается ввести в действие с 1 декабря 2022 года, — уточнил Пискарев. — К этому моменту Минюст России должен подготовить около 14 подзаконных актов. Среди них, например, положения о государственном контроле за деятельностью иностранных агентов, о включении в реестр и исключении из него, о проведении уполномоченным органом плановых и внеплановых проверок».

Иноагентам, подпадающим под новые ограничения, дадут время на то, чтобы зарегистрироваться в Минюсте. Для тех, кто не намерен сообщать о своем статусе, в России установлены штрафы до 300 тысяч рублей, исправительные работы и тюремный срок до пяти лет.