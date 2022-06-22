Иркутскую ЖК «Скандинавия» отметили в двух федеральных девелоперских конкурсах
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Иркутскую ЖК «Скандинавия» отметили в двух федеральных девелоперских конкурсах

Иркутскую ЖК «Скандинавия» отметили в двух федеральных девелоперских конкурсах

Жилой комплекс «Скандинавия» от девелоперской группы «ИркутскГорСтрой» принял участие в федеральных девелоперских конкурсах. В 14-й Федеральной премии Urban Awards* в номинации «Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса Сибирского ФО» иркутская «Скандинавия» стала финалистом. «Для первого старта это очень высокий результат, полученный в конкуренции с проектами из Новосибирска, Омска Красноярска и Иркутска», — комментируют в компании.

Также «Скандинавия» была заявлена на Федеральной премии «Рекорды рынка недвижимости 2022» (конкурс проводится уже 13 лет). Помимо Иркутска, участие принимали Московская и Ленинградская области, Казань, Ижевск, Нижний Новгород, Краснодар, Екатеринбург, Уфа, Пенза, Омск, Челябинск и Самара. Иркутский проект победил в номинации «Концепция регионального объекта №1» как в открытом народном голосовании, так и по результатам работы жюри. Вручение строительных «оскаров» проходило в Москве в присутствии лидеров строительного рынка Российской Федерации. «Скандинавия» получила высокое признание, как среди жителей Иркутской области, так и среди профессионалов рынка недвижимости России.


Скандинавия — это жилой комплекс комфорт-класса, расположенный в Октябрьском округе, одном из престижных и экологически чистых районов с развитой инфраструктурой. Набережная Ангары, вид из окон высоких этажей на Байкал и горы Саяны, близость Байкала повышают его привлекательность как для местных жителей, так и для инвесторов из любого региона. Концепция комплекса разработана шведским архитектурным бюро Semrén+Månsson**. В ее основе — сдержанный стиль, экологичность, отсутствие кричащих деталей и высокая функциональность архитектурных решений, благоустройства и планировок квартир, в сочетании с современными трендами жилого строительства.

Группа компаний «ИркутскГорСтрой» намерена и дальше принимать участие в федеральных проектах. Участие в конкурсах высокого уровня позволяет посмотреть на интересные проекты из других городов, получить ценный опыт и внедрять новинки, разработки коллег, улучшая комфорт жизни в нашем городе и регионе. С подробностями проекта можно познакомиться на сайте скандинавия38.рф, телеграм-канале, «ВКонтакте» или по телефону: (3952) 456-800.


*городские награды
**симрен мэнсон

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По материалам: irk

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