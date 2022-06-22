Иванова ночь или канун середины лета празднуется 23 июня 2022 года, приметы и традиции

Иванова ночь или канун середины лета приходится на 23 июня 2022 года. Этот период окутан тайнами. Исторические приметы и традиции до сих пор не утратили своё значение. Раньше люди могли предсказать будущее при помощи лёгких гаданий.

Традиции и обряды Ивановой ночи 23 июня 2022 года

В древности на Иванову ночь люди совершали всевозможные обряды. Люди верили, что 23 июня происходит свадьба красной девицы и Бога Солнца. Именно отсюда и появилось название Купальский праздник. Это связано с тем, что Солнце купается в водах.

Несмотря на приход христианства, языческий праздник остался. Люди в этот день прыгали через костёр и собирали целебные травы.

В древности люди верили, что песни на Иванову ночь носят любовный характер. Они наделялись определённым магическим значением. В этот день также было принято играть свадьбы.





Помимо торжества, девушки гадали на суженого. Днём молодые красавицы плели венки. После праздничных мероприятий пускали их в воду. Считалось, чей венок проплывёт дальше остальных, значит, та девушка выйдет в скором времени замуж.

Иванову ночь можно по праву считать молодёжной. Мужчины ходили по посёлку и пели песни. Девушки, в свою очередь, водили хороводы возле реки.

Рано утром все люди собирали росу и умывались ею. Таким образом они укрепляли своё здоровье и гнали прочь любой недуг. Оставшуюся траву высушивали. Она считалась целебной, если была собрана на Иванову ночь.

Особые приметы в канун середины лета 23 июня 2022 года

С этим праздником люди связывают много примет и традиций.

Считалось, если погода была дождливой, то непременно наступит засуха. Именно этого знака боялись люди. Зачастую жара стояла до конца августа.

Ночью люди наблюдали за звёздами. Если небо было хорошо видно, то урожайный год обязательно наступит.

Много утренней росы говорило об урожае огурцов.

Существовала особая примета. Считалось, что в канун середины лета нельзя есть ягоды. Люди верили, что тогда покойным родственникам на том свете будет нечем подкрепиться.

Кукушка, которая пела весь день, говорила о холодной осенней поре.

Однако сверчки могли предсказать наступление благоприятных событий.

Народные гадания на Иванову ночь 23 июня 2022 года





Гадали в Иванову ночь при помощи венков. Для их плетения использовались всевозможные травы. В частности, девушки любили заплетать тимьян, одуванчики. После этого венки опускались в воду. В гадании принимали участие незамужние девушки. При помощи венков можно было предсказать счастливую жизнь, если он далеко отплывал от берега.

Для гадания в Иванову ночь подходил подорожник. Перед тем как ложиться спать, люди собирали данное растение. Потом его клали под подушку. Следовало загадать сокровенное желание. После такого обряда оно обязательно сбудется.

Также можно было загадать увидеть во сне суженого человека.

Во время сбора цветов следовало ни о чём не думать. Придя домой, люди загадывали желание. После этого пересчитывалось количество собранных цветов. Если их было 12 разных видов, то желание обязательно сбудется.