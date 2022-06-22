Яна Поплавская прошлась по Серебренникову
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Яна Поплавская прошлась по Серебренникову

Яна Поплавская прошлась по Серебренникову
Актриса Яна Поплавская жестко высказалась о деятельности режиссера. Ни бегство за границу, ни негативные высказывания против России не помогли Кириллу Серебренникову получить Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля. Этому не удивляется актриса Яна Поплавская, которая считает режиссера предателем. По словам Поплавской, режиссер не творит, а разрушает. «Мог ли Кирилл Серебренников рассчитывать на Каннский показ? Этот человек угробил театр Гоголя, показывая трансгендеров, транссексуалов и гомосексуалистов», — уверена 54-летняя артистка. Напомним, около двух лет назад Серебренников был обвинен в незаконной растрате 129 миллионов рублей, выделенных государством. Кинодеятель, осужденный в итоге за мошенничество, получил три года тюрьмы условно и денежный штраф. Этим приговором были возмущены многие известные персоны, в том числе Ксения Собчак.
«Все, что мы можем сделать сейчас — продолжать надеяться на лучшее, но это дается все сложнее и сложнее с каждой новой цитатой судьи. Надеюсь, и Кирилл, и все остальные на скамье подсудимых слышат аплодисменты людей у суда», — сетовала журналистка в день вынесения режиссеру приговора. А два месяца назад с Серебренникова сняли судимость. После этого режиссер недолго оставался в России. Сначала он полетел в Париж, затем направился в Берлин. Сейчас он активно осуждает нашу власть и распространяет фейковую информацию об армии РФ, за что рискует снова попасть под уголовное преследование. Стоит ли говорить о том, что Поплавская не считает 52-летнего Кирилла Семеновича патриотом. «Объединение у нас одно для патриотов. Я тебе скажу. Оно называется Россия. Мне не нужно никакого подтверждения моего патриотизма. Это как в любви — либо я твой, либо я чужой. Для этого не нужны доказательства», — отметила актриса в интервью argumenti.ru.
# Шоу-бизнес Поплавская Яна
По материалам: z-aya

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