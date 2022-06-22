Эффективность защиты краснокнижных растений предложили повысить

Сенаторы Андрей Яцкин, Алексей Майоров, Екатерина Алтабаева, Ирина Рукавишникова внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается повысить эффективность защиты растений, находящихся под угрозой исчезновения, распространив защиту краснокнижных растений на все исчезающие объекты растительного мира. Документ размещен в электронной базе палаты.

Законопроектом предлагается уточнить редакцию статьи 8.35 КоАП РФ («Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений»), заменив в ней термин «растения» термином «объекты растительного мира». Авторы документа считают, что внесение этих изменений позволит повысить эффективность защиты особо ценных объектов растительного мира и будет способствовать сохранению биологического разнообразия страны.

Согласно действующей редакции статьи законопроекта, уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений, занесенных в Красную книгу РФ либо охраняемых международными договорами, а равно действия (бездействие), которые могут привести к гибели, сокращению численности либо нарушению среды обитания этих животных или к гибели таких растений, влечет наложение штрафов.

Для граждан — в размере от 2,5 тысячи до 5 тысяч рублей с конфискацией орудий добычи животных или растений, а также самих животных или растений, их частей или без таковой; для должностных лиц — от 15 тысяч до 20 тысяч рублей с конфискацией орудий добычи животных или растений, а также самих животных или растений, их продуктов, частей или без таковой. Для юридических лиц — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей с конфискацией орудий добычи животных или растений, а также самих животных или растений, их продуктов, частей или без таковой.

Законопроект направлен на выработку единых подходов к правовой защите особо ценных диких животных, водных биологических ресурсов и объектов растительного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ, отмечается в пояснительной записке к документу.

В случае принятия закона он вступит в силу через 180 дней после его опубликования.