Экс-солистка группы SEREBRO Дарья Шашина стала мамой
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Экс-солистка группы SEREBRO Дарья Шашина стала мамой

Экс-солистка группы SEREBRO Дарья Шашина стала мамой

Дарья Шашина родила первенца. Экс-солистка группы SEREBRO решали лично сообщить об этом в личном блоге, а затем насладиться шквалом поздравлений от друзей и поклонников.


31-летняя Дарья опубликовала трогательный снимок в личном блоге. В кадре она сидит вместе с мужем на диване. В руках новоиспеченная мама держит младенца и нежно смотрит на его крохотное личико. «Мы это сделали», — подписала блондинка фото.

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Дарья известна публики, благодаря участию в группе SEREBRO. Девушка заменила Анастасию Карпову, однако долго задержаться в коллективе ей не удалось. Вскоре артистка пожаловалась на обострение заболеваний коленных суставов. Звезда физически не могла выдерживать многочасовые выступления и гастроли. На ее место пришла не менее эффектная Катя Кищук.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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