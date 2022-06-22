Экс-солистка группы SEREBRO Дарья Шашина стала мамой

Дарья Шашина родила первенца. Экс-солистка группы SEREBRO решали лично сообщить об этом в личном блоге, а затем насладиться шквалом поздравлений от друзей и поклонников.

31-летняя Дарья опубликовала трогательный снимок в личном блоге. В кадре она сидит вместе с мужем на диване. В руках новоиспеченная мама держит младенца и нежно смотрит на его крохотное личико. «Мы это сделали», — подписала блондинка фото.

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Дарья известна публики, благодаря участию в группе SEREBRO. Девушка заменила Анастасию Карпову, однако долго задержаться в коллективе ей не удалось. Вскоре артистка пожаловалась на обострение заболеваний коленных суставов. Звезда физически не могла выдерживать многочасовые выступления и гастроли. На ее место пришла не менее эффектная Катя Кищук.