Юлия Пересильд будет получать в два раза больше за роль Чулпан Хаматовой

Актриса Юлия Пересильд заняла место Хаматовой. Артистка получила работу в Государственном театре наций вместо спешно покинувшей Россию Чулпан Хаматовой. Актриса заменяет коллегу в спектакле «Рассказы Шукшина», но, возможно, вскоре появится и в других постановках. По крайней мере, театральное руководство оценило знаменитость гораздо выше, чем ее предшественницу, не случайно гонорар побывавшей в космосе артистки более, чем в два раза превысил тот, что получала Хаматова. Известно, что ей за один выход на сцену платили 63 504,12 рубля, а Пересильд теперь полагается 146 092,55 рубля. Говорят, что на Юлию возлагают большие надежды и надеются, что она привлечет в театр новых зрителей, потому что спектакль со старым составом уже несколько устарел и приелся публике, пишет «РИА ФАН».Напомним, Чулпан Хаматова переехала из России в Латвию вместе с дочерьми вначале весны. Актриса поселилась в доме, который купила несколько лет назад в одном из эко-поселков. Говорят, на особняк знаменитость потратила внушительную сумму, а ее соседи – сплошь состоятельные европейцы. Хаматова успела устроиться на работу в «Новый Рижский театр» и уже вышла на сцену в моноспектакле Post Scriptum, где в течении полутора часов перевоплощалась в пять разных персонажей. По слухам, гонорар артистки на новом месте существенно отличается от тех сумм, которые она получала в Москве. Якобы в Латвии ей платят порядка 1200 евро в месяц, причем без вычета налогов. Тогда как в столице она играла в пяти спектаклях, и только в «Современнике» получала порядка 230 тысяч рублей.