Кадони не справляется с реальностью и больше не общается с подписчиками

Вадим Карасев

У одного из самых популярных ведущих Дом-2 в данный момент определённо происходят какие-то серьёзные перемены. Мужчина больше не рассказывает о своих тренингах, не публикует мотивацию или какие-то размышления о самосовершенствовании. В итоге ведущий ушёл в себя и даже перестал отвечать своим подписчикам в социальных сетях.Как оказалось, Влад Кадони попросту не может справиться с реальностью, поэтому теперь он минимум появляется в сети. Телеведущему необходимо разобраться в себе, поэтому у него нет желания отвечать на комментарии и сообщения. Сейчас Кадони явно не до того, чтобы давать людям полезные советы.В своём микроблоге любимец зрителей рассказал, что необходимо иногда давать себе время привести мысли в порядок и поправить нервы. В данный момент люди начинают забывать суть жизни, так как вокруг много негативного, совершенно нестабильного, тревожного и смешанного.По мнению ведущего, счастья в жизни всегда меньше, чем всего остального. Такие моменты необходимо ценить и помнить, чтобы в дальнейшем более уверенно преодолевать все трудности. Фанаты беспокоятся, что Влад не может достроить дом, о котором давно мечтал и, вероятно, расстался со своей девушкой.