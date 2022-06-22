Кадыров на английском языке рассказал о подарке из Германии

Вадим Карасев

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о подаренном коне Маршалле от поклонника из Германии

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале рассказал на английском языке о подарке, который он получил от поклонника из Германии.

По словам главы республики, житель Германии Маркус Й. «в знак глубокого уважения и благодарности России и тем, кто искренне болеет за ее благополучие» передал ему коля породы Шайр по имени Маршалл. Кадыров отметил, что был удивлен и обрадован такому подарку.

Кроме того, как сообщил глава Чечни, Маркус признался, что «наша страна ближе ему по духу, чем та, в которой он родился», в в связи с чем он давно подумывает о переезде. Кадыров приветствовал его желание, поскольку «здесь он найдет не только деловых партнеров, но и верных друзей». «Наши двери всегда открыты для Вас, дорогой Маркус!», — заключил он.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров на трех языках — английском, китайском и русском — порассуждал об идущей в мире борьбе с сатанизмом. «В мире идет борьба людей традиций, религии и семейных ценностей против последователей сатанизма и вседозволенности», — указал политик.



