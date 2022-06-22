Как одним словом можно описать характер каждого Знака Зодиака

Вадим Карасев

Для каждого из Знаков есть определенное универсально описание. На этот раз мы не просто дадим описание, но также привяжем его к тому слову, которое лучше всего олицетворяет характер того или иного человека по Знаку Зодиака.

Ранее мы рассказывали о самых худших чертах характера каждого из Знаков. В этот раз речь пойдет только о сильных и светлых сторонах, ведь именно они играют самую важную роль в общении.

Овен — «сильный»

Овны действительно сильные личности, причем не только физически, но и морально. Они крайне активные, мотивированные. Если им что-то нужно, они свернут горы ради достижения цели. Это очень важная черта характера, которая отличает их от всех остальных.

Телец — «уверенный»

Телец — уверенный в себе и в своих силах Знак Зодиака. Люди, рожденные под этими звездами, прекрасно знают, чего хотят от жизни. Это помогает им двигаться к целям семимильными шагами, обгоняя всех конкурентов.

Близнецы — «яркий»

Рожденным под управлением Знака Близнецов покровительствует Меркурий и стихия Воздуха. Это сочетание делает их невероятно привлекательными, необычными персонами. Этих людей очень сложно спутать с серой массой, ведь они разительно выделяются на ее фоне.

Рак — «чуткий/заботливый»

Раки очень любят заботиться о своих родственниках и лучших друзьях. Они очень заботливы, причем порой их желание заботиться о близких переходит все границы. Они очень любят тех, кто им дорог. Вы вряд ли найдете кого-то более чуткого.

Лев — «свободный»

Львы ценят больше всего свою свободу. Им не нравится, когда кто-то указывает им, что и как нужно делать. Они хотят жить так, как им подсказывает сердце. За это они готовы пожертвовать деньгами и временем, энергией и силами.

Дева — «мудрый»

Девы отлично разбираются в людях, имеют сильную эмпатию, проницательность. Они всегда очень осторожно подходят к принятию важных решений в жизни, к решению дилемм. Порой складывается такое ощущение, что Девы проживали уже много жизней на этой планете.

Весы — «щедрый»

Весы — самые щедрые мужчины и женщины на Земле. Их поведение продиктовано стихией Воздуха, соединенной с Венерой. Весы обожают делать добро другим, за что часто получают доброту в подарок от судьбы в ответ. Это светлые личности с богатым внутренним миром.

Скорпион — «таинственный»

Скорпионы — скрытные люди с очень необычной энергетикой. Они вызывают у окружающих очень смешанные чувства, но после общения с ними уже сложно выбросить их из головы. Понять Скорпионов сложно, но именно это в них привлекает больше всего.

Стрелец — «харизматичный»

Практически любой Стрелец создает о себе наилучшие впечатления у окружающих людей. Они красиво говорят, смешно шутят, а их ум очень необычен. Они многое знают и умеют находить практическое применение своим знаниям. Окружающие тянутся к ним и восхищаются ими.

Козерог — «стойкий»

Козероги обладают нерушимой уверенностью в себе и их крайне сложно заставить отойти от выбранного жизненного пути. Они следуют своей истине, своему стилю и своим убеждениям. Их практически невозможно ломать ментально. Они меньше устают, недели другие люди, хоть и работают больше.

Водолей — «бунтарь»

И мужчины, и женщины этого Знака являются бунтарями. Они идут против системы и пытаются докопаться до истины. Довольно часто они не прислушиваются к мнению окружающих людей вовсе, что иногда выходит им боком, но большинство их друзей, родственников и коллег их уважает.

Рыбы — «романтичный»

Рыбы — мечтатели, романтики. Это дает им особое преимущество над остальными людьми в плане творческой реализации. Они очень хорошо знают, что, почему и для чего чувствуют. Они часто расстраиваются по мелочам, но всегда видят мир в приятных красках.