Как сложилась жизнь Карины Разумовской
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Как сложилась жизнь Карины Разумовской

Как сложилась жизнь Карины Разумовской

Карина Разумовская талантливая актриса, счастливая мать и любящая жена. Прими ее мама принципиальную позицию в отношении будущей профессии дочери, и мир получил бы профессионального переводчика. Однако женская мудрость подарила нам, зрителям, талантливую красавицу, в фильмотеке которой уже более 50 картин. 

Как ребенка назовете, тем и будет

9 марта 1983 года в семье бывшего кока Балтийского флота Валерия Сергеевича и домохозяйки Елены Марьяновны Разумовских родилась девочка. Так как мама была поклонницей творчества Людмилы Гурченко, в честь героини фильма «Небесные ласточки» ребенка решили назвать Кариной.

Имя, данное в честь художественного персонажа, предопределило судьбу. Карина уже в пять лет от роду дебютировала в фильме «Торможение в небесах». Далее последовала череда небольших детских ролей. Девочка имела настолько большой актерский опыт, что Ролан Быков отправил ее членом жюри на детский кинофестиваль. На тот момент Карине было 12 лет.


В шестнадцать лет Карина принимает твердое решение быть профессиональной актрисой. Мама отнеслась к этой идее без восторга. Ранее с ребенком усердно работал репетитор по английскому языку. Дочь должна была в будущем стать переводчицей.


Как закалялась характером

Известность Разумовской принес сериал с историческим уклоном «Адъютанты любви». Люди стали узнавать, подходили общаться, переживали за героиню. Бывало, даже возмущались: «Почему Лопухина не выходит в сериале замуж за князя Монго-Столыпина?».

Именно этот сериал закалил характер актрисы, ведь иногда группа работала по 42 часа непрерывно. Актерам приходилось учить огромный объем текста. Зато теперь она чувствует себя уверенно в любой роли и способна заучить ее после первого прочтения.

К ролям отношение сложилось особое. По мнению Карины, лучше сыграть интересную за малые деньги, чем неинтересную за большие.


К своим коллегам девушка относится ревностно, с чувством соперничества. Присутствует своего рода «белая зависть». Как примеры, Карина приводит два случая. Играя в сериале «Мажор» с Павлом Прилучным, у нее возникло предвзятое отношение к его поведению, актер ей казался вызывающим и безответственным. Наступил момент, когда она по сценарию должна была имитировать пощечину герою Павла. Карина решила не отмечаться и влепила пощечину от души. Конечно, извинилась и сказала, что все вышло случайно, но с тех пор с Прилучным отношения наладились. Потом она даже призналась, что ошиблась с предварительной оценкой.


Также ее страшно бесила популярность Дениса Шведова, она, не стесняясь, давала интервью по данному поводу. Однако отрицательные чувства мотивировали девушку правильно и уверенно вели к заслуженному успеху.

Личная жизнь

С первым мужем, актером Артемом Карасевым, Карина познакомилась, будучи студенткой Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. Практически всю студенческую жизнь они встречались, поженились в 2005 году и прожили вместе в браке 6 лет. У Артема не было таланта как у жены, с ролями была проблема.

Разумовскую пригласили в Большой драмтеатр имени Товстоногова, начались командировки, она много снималась в романтических сценах, регулярно попадала на экране в объятья красавцев партнеров. С мужем Карина виделась редко. Гордыня и ревность Артема нашли выход из этой ситуации – через ЗАГС. В 2011 они развелись.


Вторым мужем стал Егор Бурдин, бизнесмен, и бывший одноклассник. Встречались они еще в школе с 7 класса. Егор помогал Карине подготовиться к поступлению в театральный, переживал и поддерживал. Девушка поступила, в ее жизни появился Артем, и она забыла о школьной любви. Егор, подождав недолго, тоже женился, но брак прочным не стал.

Случайно списавшись в социальной сети, молодые люди снова воспылали чувствами друг к другу, и в 2018 году тайно сыграли свадьбу. Уже в августе 2019 года у пары родился сын Платон.


Карина очень любит своего мужа за его мудрость, чувство юмора и истинную мужскую жизненную философию, основанную на заботе и надежности в отношениях. Она любит готовить, внимательна к своему счастью и старается максимальное время уделять семейному очагу, продолжая радовать нас своей актерской игрой.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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