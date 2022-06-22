Как справиться с обезвоженностью волос и увеличить естественный объем?

Современные женщины часто сталкиваются с проблемами с волосами из-за плохой экологии, стресса и неправильного образа жизни: по данным экспертов лаборатории L’Oréal Paris, 16% из них главной проблемой считают обезвоженность.

Для того, чтобы восстановить и укрепить локоны, сперва нужно правильно оценить состояние шевелюры: пряди могут быть сухими и обезвоженными. И да, как выяснилось, это не одно и тоже. Рассказываем, как отличить одно от другого.

Если пряди — тусклые, на ощупь как солома, и прическа напрочь лишена объема — волосы обезвоженные. Если концы сильно повреждены и не подают признаков жизни — сухие из-за чрезмерного воздействия химических веществ, а также красителей и стайлеров. Чтобы справиться со вторым, эксперты советуют обратить внимание на средства с аминокислотами, керамидами для увлажнения, мягкости и блеска. А как же реанимировать обезвоженную прическу?

Волосы, как и наша кожа, нуждаются в глубоком увлажнении, особенно тонкие, обезвоженные, поскольку они повреждаются на уровне чешуек волокна. В этом случае обычными средствами по уходу не обойтись: эксперт по трихологии Юлия Галлямова рекомендует обращать внимание на уходовые средства с гиалуроновой кислотой, которые эффективно борются с обезвоживанием и укрепляют кожный барьер.

Этот компонент способен удерживать влагу в 1000 раз больше собственного веса (что в 10 раз больше обычного увлажнения). Более того, молекула гиалурона обволакивает кутикулу волоса, увлажняет и, как следствие, уплотняет его. Вот почему объем укладки, плотность волос напрямую зависит от того, насколько они здоровы.

L’Oréal Paris представили новую гамму для восстановления обезвоженных и тонких волос «Elseve Гиалурон», которая содержит в составе мощный увлажняющий компонент. Линейка состоит из 4 средств — шампуня, бальзама, маски, а также уникальной сыворотки для объема с 2%-й системой ухода с гиалуроновой кислотой для придания объема. Эта инновационная серия преображает волосы, даря 10-кратную дозу увлажнения, мгновенно оживляя и наполняя движением.

Программа «Elseve Гиалурон» состоит из четырех этапов:

1. Очищение

Шампунь с кремовой текстурой идеально подходит для ежедневного мытья волос. Средство обволакивает кутикулу волоса, глубоко очищает без ощущения стянутости и увлажняет на протяжение 72 часов без утяжеления, а еще придает объем.

2. Уход

Чтобы усилить вау-эффект сразу после мытья головы, следует нанести на волосы увлажняющий бальзам: в сочетании с шампунем бальзам делает волосы блестящими, в 10 раз более увлажненными и упругими. Кремовая текстура обеспечивает легкое расчесывание.

3. Интенсивное увлажнение

Невозможно без питательной маски. Возьмите за правило устраивать домашние спа-процедуры хотя бы 1–2 раза в неделю, чтобы блеск был виден даже из космоса. Приятная желеобразная текстура мгновенно обволакивает волосы и увлажняет изнутри.

4. Увлажнение и объем

Для завершения полноценного ритуала красоты волос вам понадобится несмываемая сыворотка для объема — это настоящая инновация от бренда Elseve. Удобная форма спрея обеспечивает легкое использование этого несмываемого ухода на ежедневной основе: дома, в машине, на бегу — она крайне мобильна в рутине. Достаточно просто взболтать флакон перед применением и распылить на влажные или сухие волосы. Серум не только интенсивно увлажняет волосы, преображает и наполняет волокно волос, но главное, придает дополнительный объем укладке: при регулярном использовании новинки диаметр волоса увеличивается на 9%.

Бьюти-средства, которыми вы пользуетесь ежедневно, должны радовать эффективностью, приятными текстурами и отдушками: откройте любую баночку «Elseve Гиалурон Наполнитель» и вдохните тонкий, сладковатый фруктовый аромат с нотами ванили. Нравится, что новая гиалуроновая Гамма оправдывает ожидания по всем трем пунктам. И вот вам прувы: по результатам потребительского тестирования, 80% женщин подтвердили, при регулярном использовании средств «Гиалурон Наполнитель» волосы выглядят живыми и упругими в течение 24 часов; 84 % — нашли волосы увлажненными, а 71 % — отметили приятную легкость в волосах. Впечатляет, не так ли?