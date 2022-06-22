Как выбрать цветы для близкого человека

Вадим Карасев

Цветы - один из самых приятных и символичных подарков, которые можно подарить всем: родственникам, друзьям, любимым. Для каждого случая существуют свои наборы растений, сочетания их оттенков. Как выбрать правильно и не перепутать? Какие цветовые гаммы наиболее подходящи для разных людей, когда и что дарить?

Как выбрать цветы на разные случаи жизни

Есть разные поводы для того, чтобы дарить цветы. И - неписаные правила для каждого такого повода. Например, молодой девушке нежелательно дарить тёмно-красные розы. Больше для неё подойдут тюльпаны или розы нежно-розового цвета, с полураспустившимися бутонами.

А вот для пожилой женщины тёмные розы очень даже подойдут. Гвоздики порой дарят даже мужчинам, а тюльпаны ассоциируются в основном с праздником 8 Марта. Именно в этот день их и преподносят чаще всего.

Итак, нужно запомнить основные правила:

свежие светлые оттенки подойдут девушке;

тёмные (преимущественно розы) - пожилой женщине;

яркие красные - больше подходят для влюблённых;

жёлтые можно подарить друзьям;

то же самое - синий и фиолетовый.

Кроме этого можно и сочетать краски. Родственникам приятно будет получить в подарок весенние цветы - белого, синего, жёлтого и розового оттенков. Есть разные композиции: весенние, осенние, летние, небольшие - на один-три цветка - и пышные - на десятки растений.

Flocake - самая разнообразная доставка цветов Баку: здесь можно заказать композиции и монобукеты на все случаи жизни. Кроме них вы можете купить для подарка сладости, например - наборы клубники в шоколаде. Это будет небольшим приятным презентом, который продемонстрирует человеку ваше внимание и подойдёт любимым, родственникам и друзьям.

С чем дарить цветы

Не всегда букеты преподносят поодиночке - их сочетают с другими приятными презентами, такими, как открытки или коробки конфет. Это хороший способ показать, что человек вам важен и вы хотите его порадовать.

Их можно дарить не только по случаю какого-то праздника - дня рождения, другого знаменательного дня - но и просто так. Однако чаще букеты заказывают в преддверии праздничных дней. И то не всегда - на Новый год, к примеру, дарить цветы не принято.

Хороший повод преподнести такой подарок - день рождения. Какую композицию или монобукет выбрать - зависит от месяца. Есть правила - родившимся в январе, к примеру, дарить гвоздики, а в мае - лилии. Может быть, такие правила появились из-за того, какие растения проще найти в данном месяце.



