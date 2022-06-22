Как выглядели бы известные люди, если бы не покинули этот мир так рано (12 фото)

Вадим Карасев

Всех этих известных людей в этой подборке вы отлично знаете. К сожалению, они покинули этот мир слишком рано. Цифровой художник Хидрели Диао решил представить, а как бы они выглядели сейчас, если бы судьба сложилась иначе? С помощью нейросети и фотошопа ему удалось сделать трогательный и интересный проект. Давайте посмотрим посмотрим, как выглядели ушедшие знаменитости, если бы дожили до старости.Тупак ШакурЗнаменитому рэперу был бы всего 51 год.Эми УайнхаусЭми покинула этот мир будучи совсем молодой — ей было всего 27 лет. В этом году ей могло бы исполниться 39 лет!ПринсЭтому талантливому мужчине исполнилось бы 64 года.Принцесса ДианаДиана Спенсер не актриса и не рок-звезда, но личность её настолько знаменита, что с лёгкостью затмит многих артистов. В этом году принцесса Уэльская отпраздновала бы своё 61-летие.Дэвид БоуиА вот красавчику Боуи было бы 75 лет.Кэрри ФишерЛюбимой многими принцессе Лее могло бы быть 66 лет.Майкл ДжексонВ августе этого года Майкл мог бы отпраздновать своё 64-летие.Автор так же представил альтернативную версию внешности МайклаМэрилин МонроА этой горячей девчонке было бы вот уже 96 лет!Брэндон ЛиЗнаменитому Ворону исполнилось бы 57 лет.Элвис ПреслиВ этом году Элвису исполнилось бы 87 лет. Но, судя по всему, автор скинул пару десятков лет королю, так что он всё ещё мог бы бодро отжигать на танцполе!Анна ФранкАнна, конечно, далека от звёздного пантеона, но её личность и тяжёлая судьба заслуживают особенного внимания. На момент гибели Анне было всего 15 лет. В 2022 году ей могло бы исполниться 96 лет.