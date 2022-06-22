Как выглядели бы известные люди, если бы не покинули этот мир так рано (12 фото)
Сегодня, 19:15 Вадим КарасевВсех этих известных людей в этой подборке вы отлично знаете. К сожалению, они покинули этот мир слишком рано. Цифровой художник Хидрели Диао решил представить, а как бы они выглядели сейчас, если бы судьба сложилась иначе? С помощью нейросети и фотошопа ему удалось сделать трогательный и интересный проект. Давайте посмотрим посмотрим, как выглядели ушедшие знаменитости, если бы дожили до старости.
Тупак Шакур
Знаменитому рэперу был бы всего 51 год.
Эми Уайнхаус
Эми покинула этот мир будучи совсем молодой — ей было всего 27 лет. В этом году ей могло бы исполниться 39 лет!
Принс
Этому талантливому мужчине исполнилось бы 64 года.
Принцесса Диана
Диана Спенсер не актриса и не рок-звезда, но личность её настолько знаменита, что с лёгкостью затмит многих артистов. В этом году принцесса Уэльская отпраздновала бы своё 61-летие.
Дэвид Боуи
А вот красавчику Боуи было бы 75 лет.
Кэрри Фишер
Любимой многими принцессе Лее могло бы быть 66 лет.
Майкл Джексон
В августе этого года Майкл мог бы отпраздновать своё 64-летие.
Автор так же представил альтернативную версию внешности Майкла
Мэрилин Монро
А этой горячей девчонке было бы вот уже 96 лет!
Брэндон Ли
Знаменитому Ворону исполнилось бы 57 лет.
Элвис Пресли
В этом году Элвису исполнилось бы 87 лет. Но, судя по всему, автор скинул пару десятков лет королю, так что он всё ещё мог бы бодро отжигать на танцполе!
Анна Франк
Анна, конечно, далека от звёздного пантеона, но её личность и тяжёлая судьба заслуживают особенного внимания. На момент гибели Анне было всего 15 лет. В 2022 году ей могло бы исполниться 96 лет.
По материалам: триникси