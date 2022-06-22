Как выглядит могила Филатова

Известный советский и российский актер Леонид Филатов умер в возрасте 56 лет в октябре 2003. Последние годы его жизни были очень тяжелыми из-за плохого здоровья, но актер продолжал работать, так как только в этом видел смысл своей жизни.

Последние годы жизни

В 1993 году Леонид перенес инсульт. В 1997 году, еще через 5 лет операцию по удалению почек. В том же 1997 году ему пересадили донорскую почку, но Филатов все равно около 2 лет был вынужден ходить на гемодиализ.

Мама актера рассказывала, что проблемы с почками начались у ее сына давно, в далекие студенческие времена. У парня постоянно кто-то забирал верхнюю одежду, и он ходил по улице полураздетый, из-за чего часто простужался. Со временем осложнения пошли на почки, и они часто болели. Отпечаток наложило и злоупотребление алкоголем – было время, когда Леонид сильно пил.





В 1990 году на съемках фильма «Сукины дети», где Филатов выступил в роли режиссера, его здоровье начало стремительно ухудшаться. Даже иностранцы заметили, что с Леонидом что-то не так, и с ужасом спрашивали, не наркоман ли он? Действительно, тогда Филатов чувствовал себя ужасно, а его движения были замедленными и неторопливыми.

После получения анализов местные врачи пришли в ужас: Леонид находился в паре шагов от смерти, обе почки практически не работали.





После операций Филатов пересмотрел отношение к жизни, но пагубные привычки не бросил. В конце жизни он был ведущим шоу «Чтобы помнили». Тогда ходили слухи, что он выходит в эфир в нетрезвом состоянии. Это не соответствовало действительности, просто у Леонида началось нарушение речи на фоне серьезных заболеваний.

Болезнь и смерть

В октябре 2003 года Леонид сильно простудился, и банальное, казалось бы, ОРЗ перешло в двустороннюю пневмонию. С 16 октября Леонида поместили в больницу в отделение реанимации, и подключили к аппарату ИВЛ, введя в состояние медикаментозного сна. По-хорошему, пациенту должны были давать лекарства, повышающие иммунитет, но в случае с Филатовым они были противопоказаны. Дело в том, что могло начаться отторжение донорских органов.





26 октября 2003 года Леонид скончался после тяжелой борьбы за жизнь. Его отпели 29 октября в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке. Прощание состоялось в Центральном Доме кино. Похоронили Филатова на Ваганьковском кладбище.

Как выглядит могила актера

Могила знаменитого артиста представляет собой внушительный надгробный памятник в виде фигуры актера в полный рост на театральной сцене. Этот бронзовый монумент выполнен по эскизам вдовы Леонида Нины Шацкой.

Филатов будто запечатлен в сценическом костюме Горацио (спектакль «Гамлет»). На нем расклешенные джинсы и шерстяной свитер с большим вырезом. Всем своим видом скульптура передает расслабленность, свободу. Кажется, будто Леонид только отыграл спектакль и очень рад своей работе, так как на лице застыла легкая улыбка. В руке Филатов держит букет цветов от благодарной поклонницы.





На памятнике эпитафия: «Моя жизнь – дуновение». На лицевой стороне – имя и годы жизни актера, буквы покрыты сусальным золотом. Ниже слова «Чтоб помнили». Забора, как такового, нет, проход свободный.

Конечно, время берет свое. Скамейка несколько покосилась, памятник покрыт слоем пыли и грязи, трава выросла, цветы от поклонников засыхают. Но все равно к последнему пристанищу актера ходят люди, его пока не забывают.