Казьмина проиграла суд Аршавиной

Алиса Казьмина, бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина, после развода рассорилась и с мужем, и с его матерью. Свекровь настолько зла на бывшую невестку, что подала на нее в суд – сначала, чтобы Алиса освободила дом, который принадлежит ей, а потом – чтобы выплатила ей огромную сумму за пользование жилплощадью. Тяжба тянулась несколько лет, и в итоге окончилась в пользу матери Аршавина.

Квартиру в элитном доме купил Андрей для своей новой семьи, когда женился на Алисе. Пара воспитывала троих детей: мальчика и девочку Алисы от первого брака, а также общую дочку Есению. Для большой семьи требовалось большое жилье. Правда, футболист предусмотрительно оформил недвижимость на свою мать.

Когда Аршавины разошлись, Андрей благородно уступил квартиру экс-возлюбленной с тремя детьми. Но его мать подобного поступка сына не одобрила и попросила Алису съехать. Когда Казьмина отказалась это делать, свекрови не оставалось другого выхода, и она подать на Алису в суд. После вынесенного решения в пользу Аршавиной, Алиса собрала вещи и съехала к своей матери.

Но Татьяна пошла дальше. Она отметила, что Алиса 2 года незаконно занимала жилплощадь, принадлежавшую ей, и даже не платила коммунальные платежи. Казьмина жила абсолютно бесплатно, отчего Татьяна, якобы, упустила явную выгоду: она могла сдавать квартиру или вовсе продать жилплощадь, но этого не случилось.





Первый суд вынес решение в пользу Алисы, но Татьяна подала апелляцию. Второй суд отменил решение первого и полностью оказался на стороне истца. Теперь Алиса должна Татьяне 1.9 млн. рублей плюс проценты в размере 36 150 рублей. Итого – почти по 80 тысяч рублей за каждый месяц проживания.

При этом Татьяну Аршавину абсолютно не волнует, что ее экс-невестка сейчас тяжело болеет. Как уверяет Алиса, у нее аутоиммунное заболевание, которое полностью лишило ее и здоровья, и красоты. Правда позже выяснилось, что Казьмина болеет сифилисом, а заразила ее собственная мать. Но многие считают, что это просто больная фантазия Алисы.

Татьяна считает, что Алиса сама заслужила подобную болезнь, накликала ее своими действиями и поступками. Свекровь уверила, что нос Казьминой провалился из-за неудачной пластики. Такого же мнения придерживаются и многие фолловеры.





«Алиса – человек фейк. – уверяет Татьяна. – Она сама виновата в своих бедах и отвечает перед Господом своим здоровьем за свои же деяния».

Сейчас Казьмина все так же борется за свое здоровье. Недавно ее видели на детской площадке – изможденную, истощавшую, с окончательно проваленным носом, причем рану она даже не скрывала. Сейчас Алиса проживает с дочерями на съемной квартире, а с мамой, первым мужем и сыном она и вовсе разругалась окончательно. Сейчас сын проживает с бабушкой, а дочками Алиса занимается сама, без посторонней помощи.