Команда Cardano перенесла хардфорк Vasil на июль

Разработчики перенесли активацию хардфорка Vasil в сети Cardano, ранее намеченную на 29 июня. Об этом сообщил глава отдела интеграции продуктов Input Output Global (IOG) Найджел Хемсли.

#VASIL UPDATE: Progress continues positively with only minor bugs remaining. Today, however, we have agreed to ensure the core dev team and #Cardano ecosystem collaborators have more time for testing before commencing the mainnet countdown.



More here: https://t.co/1p5YW4wloe