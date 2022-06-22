Команда Cardano перенесла хардфорк Vasil на июль

Разработчики перенесли активацию хардфорка Vasil в сети Cardano, ранее намеченную на 29 июня. Об этом сообщил глава отдела интеграции продуктов Input Output Global (IOG) Найджел Хемсли.

#VASIL UPDATE: Progress continues positively with only minor bugs remaining. Today, however, we have agreed to ensure the core dev team and #Cardano ecosystem collaborators have more time for testing before commencing the mainnet countdown.



More here: https://t.co/1p5YW4wloe — Input Output (@InputOutputHK) June 20, 2022

В тестнете запуск Vasil был запланирован на 20 июня. По его словам, команда инженеров IOG не успела устранить все технические проблемы, хотя "очень близка к завершению работы". Ни одна из семи оставшихся ошибок не относится к серьезным, уточнил Хемсли.

Новую дату тестирования хардфорка разработчики IOG совместно с Cardano Foundation определят на основании трех основных критериев:

отсутствия критических проблем;

приемлемых показателей стоимости и производительности;

должного информирования сообщества (включая биржи и проекты dapps) об обновлении.

Релиз хардфорка в тестнете ориентировочно запланирован на конец июня. Апгрейд основной сети разработчики назначили на последнюю неделю июля.

"Работа над Vasil до настоящего времени была самой сложной программой развития и интеграции. Это комплексный процесс, который требует не только значительных усилий от рабочих групп, но также и тесной координации через экосистему", — отметил Хемсли.

Хардфорк включает четыре предложения по улучшению Cardano. Предполагается, что реализация Vasil повысит пропускную способность сети, снизит транзакционные издержки и улучшит безопасность блокчейна. Обновление также облегчит взаимодействие со смарт-контрактами Plutus.

Напомним, в начале июня разработчики отметили рост транзакционной активности в сети Cardano на фоне ожиданий активации Vasil.