Команда Cardano перенесла хардфорк Vasil на июль
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Команда Cardano перенесла хардфорк Vasil на июль

Команда Cardano перенесла хардфорк Vasil на июль


Разработчики перенесли активацию хардфорка Vasil в сети Cardano, ранее намеченную на 29 июня. Об этом сообщил глава отдела интеграции продуктов Input Output Global (IOG) Найджел Хемсли.



В тестнете запуск Vasil был запланирован на 20 июня. По его словам, команда инженеров IOG не успела устранить все технические проблемы, хотя "очень близка к завершению работы". Ни одна из семи оставшихся ошибок не относится к серьезным, уточнил Хемсли.


Новую дату тестирования хардфорка разработчики IOG совместно с Cardano Foundation определят на основании трех основных критериев:


  • отсутствия критических проблем;
  • приемлемых показателей стоимости и производительности;
  • должного информирования сообщества (включая биржи и проекты dapps) об обновлении.

Релиз хардфорка в тестнете ориентировочно запланирован на конец июня. Апгрейд основной сети разработчики назначили на последнюю неделю июля.


"Работа над Vasil до настоящего времени была самой сложной программой развития и интеграции. Это комплексный процесс, который требует не только значительных усилий от рабочих групп, но также и тесной координации через экосистему", — отметил Хемсли.


Хардфорк включает четыре предложения по улучшению Cardano. Предполагается, что реализация Vasil повысит пропускную способность сети, снизит транзакционные издержки и улучшит безопасность блокчейна. Обновление также облегчит взаимодействие со смарт-контрактами Plutus.


Напомним, в начале июня разработчики отметили рост транзакционной активности в сети Cardano на фоне ожиданий активации Vasil.

# Экономика cardano, хардфорк, новости
По материалам: ForkLog

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