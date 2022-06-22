Команда Xbox рассказала о сложностях с играми по обратной совместимости

Вадим Карасев





В ноябре прошлого года, к празднованию 20-летия Xbox, команда Microsoft реанимировала программу обратной совместимости и объявила, что добавляет 76 новых игр в нее. До этого в течение нескольких лет новые игры в программу обратной совместимости не добавлялись, а партия из 76 новинок стала последней из возможных, согласно заявлениям представителей Xbox.

Один из руководителей программного отдела Xbox Джейсон Рональд в Twitter пообщался с читателями, ответив на их вопросы по программе обратной совместимости. Он объяснил, почему больше не удастся добавить новых игр. По его словам, команда Xbox сделала все возможное, чтобы максимум проектов с первого Xbox и Xbox 360 работали на Xbox One и Xbox Series X | S:

К сожалению, я не могу рассказать в деталях о какой-либо одной игре, но поделюсь тем, что над некоторыми играми из последней партии ушли годы работы, в том числе над некоторыми, о которых я никогда не думал, что мы сможем вернуть их обратно. Отзывы сообщества определили наши приоритеты, и команда сделала все возможное.

Рональд отметил, что каждая игра в обратной совместимости — это не только технические сложности, но и необходимость работать с лицензиями. При этом, работа с лицензиями не кончается на уровне издателя: