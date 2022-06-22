Команда Xbox рассказала о сложностях с играми по обратной совместимости
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Технологии » Команда Xbox рассказала о сложностях с играми по обратной совместимости

Команда Xbox рассказала о сложностях с играми по обратной совместимости

Команда Xbox рассказала о сложностях с играми по обратной совместимости


В ноябре прошлого года, к празднованию 20-летия Xbox, команда Microsoft реанимировала программу обратной совместимости и объявила, что добавляет 76 новых игр в нее. До этого в течение нескольких лет новые игры в программу обратной совместимости не добавлялись, а партия из 76 новинок стала последней из возможных, согласно заявлениям представителей Xbox.

Один из руководителей программного отдела Xbox Джейсон Рональд в Twitter пообщался с читателями, ответив на их вопросы по программе обратной совместимости. Он объяснил, почему больше не удастся добавить новых игр. По его словам, команда Xbox сделала все возможное, чтобы максимум проектов с первого Xbox и Xbox 360 работали на Xbox One и Xbox Series X | S:

К сожалению, я не могу рассказать в деталях о какой-либо одной игре, но поделюсь тем, что над некоторыми играми из последней партии ушли годы работы, в том числе над некоторыми, о которых я никогда не думал, что мы сможем вернуть их обратно. Отзывы сообщества определили наши приоритеты, и команда сделала все возможное.

Рональд отметил, что каждая игра в обратной совместимости — это не только технические сложности, но и необходимость работать с лицензиями. При этом, работа с лицензиями не кончается на уровне издателя:

Каждый проект — это уникальная задача. Лицензирование сложнее, чем просто на уровне издателя. В зависимости от игры, в процессе могут участвовать композиторы, лицензированные саундтреки, актеры озвучивания, сценаристы и т. д.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

Экс-солистка группы SEREBRO Дарья Шашина стала мамой
Экс-солистка группы SEREBRO Дарья Шашина стала мамой
Команда Xbox рассказала о сложностях с играми по обратной совместимости
Команда Xbox рассказала о сложностях с играми по обратной
Чем подкормить помидоры для хорошей завязи
Чем подкормить помидоры для хорошей завязи
Появились кадры с места обнаружения самолета в Якутии
Появились кадры с места обнаружения самолета в Якутии
Причина смерти Пьера Нарцисса
Причина смерти Пьера Нарцисса
Минфин не одобрил снижение пошлины на ввоз автомобилей
Минфин не одобрил снижение пошлины на ввоз автомобилей
Citigroup запустит кастодиальную платформу для цифровых валют
Citigroup запустит кастодиальную платформу для цифровых валют
Брэд Питт рассказал об одиночестве, депрессии и борьбе с алкоголизмом: "Я на последнем издыхании"
Брэд Питт рассказал об одиночестве, депрессии и борьбе с
Депутаты ЗС Иркутской области установили выплаты раненым на Украине военнослужащим
Депутаты ЗС Иркутской области установили выплаты раненым на Украине
Президент Литвы заявил о готовности расширить ограничения против Калининграда
Президент Литвы заявил о готовности расширить ограничения против
Из сахарной свеклы можно делать биоразлагаемый пластик
Из сахарной свеклы можно делать биоразлагаемый пластик
Как справиться с обезвоженностью волос и увеличить естественный объем?
Как справиться с обезвоженностью волос и увеличить естественный объем?

Топ на сегодня

Kaiko станет провайдером криптоданных для Deutsche Börse
Kaiko станет провайдером криптоданных для Deutsche Börse
Бойцы ВСУ выгнали пациентов из поликлиники в Одессе
Бойцы ВСУ выгнали пациентов из поликлиники в Одессе
В США подсчитали ежемесячные расходы Украины на фоне спецоперации
В США подсчитали ежемесячные расходы Украины на фоне спецоперации
NFT-маркетплейс Magic Eden на базе Solana привлек $130 млн при оценке в $1,6млрд
NFT-маркетплейс Magic Eden на базе Solana привлек $130 млн при оценке
Россиян предупредили о возможности бессимптомного течения оспы обезьян
Россиян предупредили о возможности бессимптомного течения оспы обезьян

Еще по теме

На новые игры в программе обратной совместимости Xbox ушли «годы»
Программа FPS Boost не завершена, Xbox планирует добавить новые игры
Новых игр на Xbox по обратной совместимости больше не планируется
Все 37 новинок с FPS Boost работают в 60 FPS и на Xbox Series X и на Xbox Series S