Ксавье сын Илона Маска намерен стать дочкой: фото
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Ксавье сын Илона Маска намерен стать дочкой: фото

Ксавье сын Илона Маска намерен стать дочкой: фото

18-летний молодой человек решил начать с документов и отметил, что до операции недалеко.


Один из самых известных, богатых и влиятельных людей планеты Илон Маск – отец семерых детей. С некоторыми из них бизнесмен не поддерживает контакты. Речь идет о мальчиках-близнецах, которые родились в браке с Жюстин Уилсон.

Они были зачаты после трагедии с потерей ребенка и с помощью ЭКО. Дети были долгожданными, но после того, как отношения родителей расстроились, что-то пошло не так.

На днях один из сыновей – Ксавье Маск принял важное решение. Парень заявил, что он намерен стать женщиной.

Для начала молодой человек решил сменить документы. Он уже выбрал себе имя, в дальнейшем его будут звать Вивьен. Иметь какое-либо отношение к своему отцу юноша не хочет, поэтому намерен менять и фамилию.


Ксавье решил взять мамину. Вскоре он будет не Маск, а Уилсон.

Необычное решение парень пояснил тем, что уже очень давно не живет со своим биологическим отцом и по разным причинам не хочет, чтобы его как-либо связывали с родителем.


На закономерный вопрос, получает ли он материальную помощь со стороны папы, Ксавье промолчал.

Зато стало известно, что только на документах юноша останавливаться не собирается. Он планирует полностью сменить пол. Когда именно это произойдет, юноша пока не уточнял.

Маск на резонансное заявление сына все еще не реагировал. Пользователи сети отмечают, что тенденция приобрела очень нездоровый характер. Слишком часто в последнее время стали звучать разговоры, что дети тех или иных знаменитостей не принимают себя в теле, данном им природой.


# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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