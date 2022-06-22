Лера Кудрявцева рассказала о проблемах в семье
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Лера Кудрявцева рассказала о проблемах в семье

Лера Кудрявцева рассказала о проблемах в семье

Популярная телеведущая Лера Кудрявцева уже 9 лет состоит в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. Пару совсем не пугает большая разница в возрасте (16 лет). Они воспитывают совместную дочку – 3-летнюю Марию. И хотя в семье все хорошо, оказывается, Леру многие вещи не устраивают.

В программе «Хватит слухов!» на канале ЦТВ Лера рассказала о современных мужчинах и своем молодом супруге. Так, ведущая отметила, что сильный пол в последнее время как-то слабеет, становится менее решительным и смелым, перекладывая все, включая и собственные проблемы, на плечи женщин. А потому и женщины становятся сильнее.

«Яйца появились у женщин. – не стесняется своего мнения Лера. - Мужчины ушли в забытье. То, что вижу я, — к сожалению, мужчины мельчают».

Кудрявцева не упустила возможности пожаловаться и на собственного мужа. Она отметила, что всю работу по дому делает только она. Но потом добавила, что выполняет именно женские обязанности: стирка, уборка, готовка. Игорь же мужские хоть и выполняет, но только на 50% - у него есть помощник по дому, который половину обязанностей берет на себя.



В остальном, как уверяет Кудрявцева, у супружеской пары все хорошо. Муж до сих пор иногда устраивает супруге романтику, но она такие моменты не слишком ценит. Мол, когда приходишь уставшая после работы, а еще нужно заниматься домом и детьми – тут не до романтизма.

Напомним, что Лера трижды была замужем. От первого супруга, барабанщика из группы «Ласковый май», на тот момент 19-летняя Лера родила своего первенца, сына Жана. Вторым мужем стал московский бизнесмен Матвей Морозов, и хотя брак продлился 3 года, совместных детей у пары не было. Дочка у телеведущей появилась поздно – на тот момент Лере стукнуло 47 лет.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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