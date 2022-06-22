Лиза Арзамасова снялась вместе с 10-месячным сыном в рекламе подгузников

Актриса Лиза Арзамасова поделилась фото с подросшим сыном Львом и упаковкой новых подгузников. Лиза Арзамасова является известной актрисой. Она прославилась благодаря роли в сериале «Папины дочки». Потом ей удалось пополнить свою копилку ролями в фильмах и в театре. Но два года назад она стала больше говорить о личной жизни. Артистка вышла замуж за Илью Авербуха. Большая разница в возрасте не мешает им быть счастливыми. Недавно Лиза отдохнула с мужем в Турции. Она провела время с ним на побережье и каждый день меняла наряды. А теперь пара вернулась домой. Артистка решила поучаствовать в рекламной компании новой марки подгузников, в которой снялась вместе с сыном Львом, которому пока нет и года. Она облачилась в комбинезон в бельевом стиле с поясом. Арзамасова взяла на руки подросшего наследника. У него успели отрасти локоны.«Пробуем с Левой новую марку подгузников – MyKiddo. Бренд также выпускает средства для купания, крем для малышей, важные салфетки и другие средства гигиены. Гиппоаллергенные продукты, не вызывают раздражение, по адекватной цене – нам нравится», - прокомментировала фото Арзамасова. «Как быстро растет, сладкий малыш 😍», «Какой Левушка уже большой!❤️», «🌺🌺❤️🙏Очень прекрасное фото Елизавета и Лёва!!», «Классно, ваш сын на вас так похож», «Левушка просто ангелочек ❤️», «Невероятный очаровашка! 🤪🤪🤪🤪 Храни Господь вашу семью!»— прокомментировали пост подписчики.