Любовь Успенская потеряла своего фаворита
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Любовь Успенская потеряла своего фаворита

Любовь Успенская потеряла своего фаворита
Певица Любовь Успенская сообщила о смерти близкого. Сегодня не стало участника седьмого сезона проекта «Голос» Левана Кбилашвили. С певцом дружила Любовь Успенская, которая и рассказала о трагедии. Любовь Успенскую покорил талант начинающего певца Левана. После участия Кбилашвили в «Голосе» артистка поддерживала его на протяжении творческого пути. Звезда тяжело приняла новость о его смерти. Подробности случившего семья артиста не раскрывает, однако, известно, что его нашли в доме. Фанаты предполагают, что Кбилашвили умер из-за проблем с сердцем.
Успенская отметила, что буквально за день до случившегося общалась с ним. «Сегодня я потеряла моего друга, можно сказать, брата, молодого, талантливого, подающего большие надежды артиста Левана Кбилашвили... Не могу поверить, что это случилось, и я пишу эти слова сейчас, пока мои слезы падают на экран телефона. Ведь еще накануне вечером я получила от него сообщение и видео с его концерта, а сегодня его нет... Я не могу описать свое горе никакими словами... пустота.... не верю, не верю, не верю... Покойся с миром, мой ангел. Люблю навсегда», — поделилась 68-летняя артистка. Поклонники Левана выразили соболезнования его родным и близким. «Как так... Царствие небесное!»; «Очень жаль, не хочу в это даже поверить. Только неделю назад были у него на концерте»; «Никогда не забуду его пение», — пишут фолловеры.
# Шоу-бизнес Успенская Любовь
По материалам: z-aya

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