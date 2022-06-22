Мария Захарова: «Обнаружила послание от «шоколадного зайца». Мне показалось это нескромным»

Вся Россия обсуждает смерть выпускника «Фабрики звезд» Пьера Нарцисса. Он был уважаем не только в среде шоу-бизнеса, но и первыми лицами страны. О знакомстве с певцом рассказала Мария Захарова.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова огорчилась, когда узнала о смерти Пьера Нарцисса. Оказалось, что известный политик не только знала его творчество, но и познакомилась с ним лично. «Он ворвался в мою жизнь лет шесть назад внезапно, шумно и с песней. В прямом смысле этого слова», — рассказала она в Telegram-канале.

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По словам Захаровой, виделись они только один раз на одном из правительственных приемов — там и познакомились лично, а также Мария смогла услышать песню, которую ей посвятил «Шоколадный заяц». «Танцевали, болтали, фотографировались, он рассказывал про песни и свою обожаемую дочку. Спасибо тебе, ты талантливый и яркий! Таким навсегда запомню», — сказала Захарова.

Отметим, что Пьер Нарцисс умер 21 июня в больнице после операции. Певец прославился после участия в шоу «Фабрика звезд», а также бессмертным хитом «Шоколадный заяц».