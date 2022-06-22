Microsoft выпустила новую рекламу Xbox Series S с известными тиктокерами

Вадим Карасев





Игровую приставку Xbox Series S компания Microsoft продвигает под общим слоганом Simply Next-Gen. Консоль гораздо проще найти в продаже, чем Xbox Series X, и ее активнее рекламируют, ориентируясь, в том числе, на молодую аудиторию.

В прошлом году Microsoft выпустила несколько рекламных роликов Xbox Series S с Хаби Леймом, в этом году выходила реклама с игрой LEGO Star Wars: The Skywalker Saga. А сегодня Microsoft представила новый рекламный ролик Xbox Series S под слоганом Simply Next-Gen с известными американскими тиктокерами.

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