Милана Тюльпанова решилась рассказать в подробностях об изнасиловании

Летом прошлого года Милана Тюльпанова призналась, что подверглась изнасилованию, но не смогла поделиться деталями произошедшего. Сейчас она готова раскрыть, что же произошло на самом деле.

Тюльпанова выступает за права женщин, борется против домашнего насилия. Она не скрывает, что ей это дается нелегко. Но чтобы быть до конца честной и откровенной со своей аудиторией, Милана решилась рассказать о страшном событии своей жизни.

К тому же бывшая жена Александра Кержакова попросту не может забыть об этом. «Пускай я выгляжу для многих людей как некий фрик, но что я могу сделать, если со мной реально эти ситуации в жизни происходили и отражались на моем внутреннем состоянии, психике?» — заявляет 28-летняя блондинка.

Тюльпанова поделилась, что изнасилование случилось в самый тяжелый для нее период: она боролась за сына, которого забрал бывший муж, а также тяжело переживала потерю отца. «Я находилась в плохом состоянии и жуткой жизненной ситуации, это был тот момент, когда я возвращала ребенка, когда я не могла его видеть. Мне посоветовали обратиться к человеку, который мог повлиять на эту ситуацию. Это не друг семьи, через знакомых меня с ним свели. Он пригласил меня на встречу в Москве, в ресторане конвой из охраны стоял. В отдельную комнату к нему зашла, мы начали разговаривать, потом смотрю, он закрыл дверь, потом что-то накинул на камеру… Вот такая была ситуация», — поведала она в Rutube-шоу «Злые языки».

Милана не смогла назвать имя насильника, потому что опасается за своих близких людей. «Морально была не в том положении, чтобы сопротивляться. Он чиновник, у него работа в правительстве. На тот момент шел вопрос о том, чтобы в ходе судебного процесса получить документ о том, чтобы при помощи приставов я могла забрать ребенка, и он должен был этому поспособствовать, чего он, естественно, не сделал», — объяснила пострадавшая.

Однако Тюльпанова посчитала странным, что этого человека ей порекомендовала психолог. «С ней я тогда занималась, работала над собой», — добавила звезда, отметив, что до сих пор не рассказала тому специалисту о трагическом случае.