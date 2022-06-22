Минфин не одобрил снижение пошлины на ввоз автомобилей
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Минфин не одобрил снижение пошлины на ввоз автомобилей

Минфин не одобрил снижение пошлины на ввоз автомобилейМинфин не одобрил инициативу о введении льготной ставки ввозной пошлины на автомобили

Минфин России не одобрил инициативу о введении льготной ставки ввозной пошлины в размере пяти процентов на один автомобиль в течение пяти лет, следует из ответа главы ведомства Антона Силуанова на запрос депутата Госдумы Ивана Сухарева. Выдержки из документа приводит ТАСС.

«Поддержать предложения, изложенные в вашем запросе, не представляется возможным», — сказано в ответе министра.

В случае принятия данного решения, поясняет Силуанов, недопоступления в бюджет во втором полугодии 2022 года могут составить до 20 миллиардов рублей при сохранении объемов ввоза легковых автомобилей на уровне второго полугодия 2021 года. Кроме того, считает министр, снижение ставок может привести к возникновению незаконных схем ввоза машин в целях уклонения от уплаты таможенных платежей. В письме подчеркивается, что предложенная мера также нарушает нормативно-правовые основы ЕАЭС.

Силуанов отметил, что российские автопроизводители могут удовлетворить спрос малого и среднего бизнеса по всем категориям автомобильной техники.

В мае Иван Сухарев предложил Минфину ввести льготную ставку пошлин для граждан на ввоз автомобилей из других государств. В своем обращении законодатель напомнил, что западные государства применили масштабные санкции в отношении России, а некоторые крупные западные автопроизводители и вовсе приостановили поставки новых автомобилей в российские дилерские центры.

По словам члена комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Андрея Колесника, пока в России не восстановится отечественный и западный автопром, необходимо снижать пошлину на ввозимые частными лицами подержанные автомобили.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Экс-солистка группы SEREBRO Дарья Шашина стала мамой
Экс-солистка группы SEREBRO Дарья Шашина стала мамой
Команда Xbox рассказала о сложностях с играми по обратной совместимости
Команда Xbox рассказала о сложностях с играми по обратной
Чем подкормить помидоры для хорошей завязи
Чем подкормить помидоры для хорошей завязи
Появились кадры с места обнаружения самолета в Якутии
Появились кадры с места обнаружения самолета в Якутии
Причина смерти Пьера Нарцисса
Причина смерти Пьера Нарцисса
Минфин не одобрил снижение пошлины на ввоз автомобилей
Минфин не одобрил снижение пошлины на ввоз автомобилей
Citigroup запустит кастодиальную платформу для цифровых валют
Citigroup запустит кастодиальную платформу для цифровых валют
Брэд Питт рассказал об одиночестве, депрессии и борьбе с алкоголизмом: "Я на последнем издыхании"
Брэд Питт рассказал об одиночестве, депрессии и борьбе с
Депутаты ЗС Иркутской области установили выплаты раненым на Украине военнослужащим
Депутаты ЗС Иркутской области установили выплаты раненым на Украине
Президент Литвы заявил о готовности расширить ограничения против Калининграда
Президент Литвы заявил о готовности расширить ограничения против
Из сахарной свеклы можно делать биоразлагаемый пластик
Из сахарной свеклы можно делать биоразлагаемый пластик
Как справиться с обезвоженностью волос и увеличить естественный объем?
Как справиться с обезвоженностью волос и увеличить естественный объем?

Топ на сегодня

Kaiko станет провайдером криптоданных для Deutsche Börse
Kaiko станет провайдером криптоданных для Deutsche Börse
Бойцы ВСУ выгнали пациентов из поликлиники в Одессе
Бойцы ВСУ выгнали пациентов из поликлиники в Одессе
В США подсчитали ежемесячные расходы Украины на фоне спецоперации
В США подсчитали ежемесячные расходы Украины на фоне спецоперации
NFT-маркетплейс Magic Eden на базе Solana привлек $130 млн при оценке в $1,6млрд
NFT-маркетплейс Magic Eden на базе Solana привлек $130 млн при оценке
Россиян предупредили о возможности бессимптомного течения оспы обезьян
Россиян предупредили о возможности бессимптомного течения оспы обезьян

Еще по теме

Порог беспошлинного ввоза посылок в Россию снизят в 2019 году
Украина ввела ответные санкции против РФ
Евросоюз пригрозил США ответными торговыми мерами на 300 миллиардов долларов
Китай снизил пошлины на ввоз 1,4 тысячи товаров