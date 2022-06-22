Муж Азизы не собирается отпускать просто так жену

По слухам, певица Азиза вернулась к бывшему мужу. Несколько дней назад артистка ошарашила публику, сообщив, что ушла от молодого итальянца к бывшему ухажеру. Супруг певицы Алессандро Лортэ сейчас находится за границей и не знает, как быть, ведь он не хочет разрывать отношения со звездой 90-х. Алессандро Лортэ не хочет терять певицу, поэтому сделает все, чтобы она к нему вернулась. В ближайшее время итальянский бизнесмен приедет в Москву и с глазу на глаз поговорит с Азизой. «Я ее просто так не отпущу! — восклицает супруг артистки. — Она — моя судьба. ​Я мечтаю о венчании и верю, что таинство произойдет этим летом, как мы и планировали. Я вообще не понимаю, почему на горизонте возник Бродолин? Мы с женой не ругались, не ссорились. У нее сейчас непростой этап: она переезжает в очередной раз на съемное жилье, работает, учится на квантового психолога, сдает экзамены, снимается в кино, готовится к сольным концертам. Я старался ее морально поддерживать всегда и во всем».А пока мужчина не находит себе места, ведь исполнительница вот-вот переедет к бывшему избраннику Александру Бродолину. «Третий день нахожусь в стрессе. Даже аппетит пропал от таких новостей. Я никак не ожидал, что Азиза решит уйти от меня к Александру, с которым, кстати, она нас знакомила в прошлом году. Я ей говорю: «Аморэ, дважды в одну реку не войдешь». Но она меня слышать не хочет. Только улыбается… У нас с Азизой все было прекрасно. Даже, когда я уехал в Италию решать дела, связанные с бизнесом, мы всегда были на связи. Созванивались по пять раз на дню. И каждый раз я говорил, как сильно ее люблю. Оказывал всяческие знаки внимания, на все праздники присылал подарки...» — рассказал Лортэ. С кем в итоге останется 58-летняя Азиза — покажет время. Алессандро же надеется, что супруга одумается и не сделает выбор в пользу Бродолина. «Я решил бросить все дела в Италии и увидеть мою любимую женщину, — говорит муж звезды 90-х. — Мы должны поговорить с ней один на один. Я уверен, что, когда встретятся наши глаза и души в реальности, она изменит свое решение. Азиза — очень эмоциональная. Сейчас она не поднимает трубки телефона, не отвечает на эсэмэс. В последнем сообщении написала, что нам обоим так будет лучше. Но так лучше не будет. Нам будет хорошо только вместе, только вдвоем. Как мы всегда и мечтали», цитирует PROZVEZD.