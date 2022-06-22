На сайте Заксобрания Приангарья намерены публиковать статистику посещаемости депутатами сессий

22 июня на 57-й сессии Законодательного собрания Иркутской области был заслушан доклад о работе депутатов областного парламента в период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года. С отчетом выступила депутат, председатель комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями Ольга Безродных. Парламентарий привела статистику посещений депутатами сессий Заксобрания. Постоянными участниками заседаний стали 19 человек: возглавляет список председатель парламента Александр Ведерников, также вице-спикеры Кузьма Алдаров и Ольга Носенко, депутаты — Анатолий Аблов, Андрей Андреев, Евгений Бакуров, Ольга Безродных, Сергей Бренюк, Роман Габов, Наталья Дикусарова, Георгий Любенков, Александр Качин, Андрей Маслов, Денис Некипелов, Виталий Перетолчин, Виктор Побойкин, Тимур Сагдеев, Ирина Синцова, Степан Франтенко и Валерий Хайдуков. Для сравнения — в 2020 году все сессии посетили 8 депутатов.

Одну сессию пропустили 18 человек. Ольга Безродных отметила, что посещение всех сессий — обязанность парламентариев, которая закреплена областным законом о статусе депутата Заксобрания. В связи с этим, Ольга Безродных рассказала о предложении комиссии публиковать информацию о присутствии депутатов на заседаниях.

Парламентарий отметила, что всего за 2021 год состоялось 13 заседаний сессий Законодательного собрания, что на 4 меньше, чем в 2020-м. Было рассмотрено 394 вопроса (на 96 меньше), принято 442 постановления (на 62 меньше), проведено 151 заседание постоянных комитетов и комиссий, рассмотрено 212 законодательных инициатив — в прошлом году их было на 437 больше. Также проведено 2 правительственных и 4 депутатских часа и поддержано 7 парламентских запросов.

Кроме того, лидерами по внесенным законодательным инициативам стали Александр Гаськов, Николай Труханов, Галина Кудрявцева — они внесли по две инициативы. Виталий Перетолчин, Наталья Дикусарова и Александр Белов внесли по одной инициативе. Также Ольга Безродных привела статистику посещений депутатами постоянных комитетов и комиссий.