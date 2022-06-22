На Собчак написали заявление

Ксения Собчак не раз критиковала различные инстамарафоны блогеров, уверяя, что таким образом они лишь собирают деньги, а знаний не дают. Поэтому стало огромной неожиданностью, когда ведущая создала и презентовала собственный марафон. Ксения заяверяла читателей, что он, конечно же, будет кардинально отличался от других подобных мероприятий. Но так ли это получилось на самом деле?

Напомним, что Ксения проводила марафон «Метод Собчак», гарантируя, что даст участникам море нужной и важной информации, которую невозможно получить из сети или открытых бесплатных источников. Ведущая тогда предлагала 4 тарифа:

Базовый курс можно было приобрести за 30 тысяч рублей.

Средний с поддержкой кураторов – за 80 тысяч.

Мощный с кураторами и личными помощниками – за 300 тысяч.

Люкс с личным консультированием Ксении Собчак – за 600 тысяч.

В числе недовольных оказались люди, который приобрели пакет Люкс. Они считают, что многие условия выполнены не были, а ведь участники потратили огромные деньги. Поэтому они решили вернуть свои средства и подали заявление в суд, которое стало достоянием общественности.





В заявлении потерпевшая рассказывает, как наткнулась на курсы Ксении Анатольевны, как попала под влияние громкого имени инстадивы, ее обещаний и рекламы, как решилась купить авторский курс с эксклюзивными материалами и авторскими методиками. В пакете Люкс было обещано много возможностей: и личные встречи с Ксенией, и голосовые ответы от нее же на вопросы, и возможность взять у нее (и других спикеров) интервью, и общение в закрытом чате (и клубе), и доступ к чату вакансий. Но ничего из этого осуществлено не было.

Потерпевшая расценивает данный марафон как мошенничество, организованное группой лиц, в особо крупном размере. Предводителем группировки является, естественно, Ксения Собчак. Заявительницу поддерживает еще несколько потерпевших, которые также намерены обратиться в суд. Участники марафона требуют привлечь всех преступников к уголовной ответственности.





Сама Ксения пока на данное заявление никак не отреагировала. Но, возможно, в скором времени мы дождемся хоть какого-то комментария «инфоцыганки».