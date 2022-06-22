На Украине предрекли распад Евросоюза из-за политики «выравнивания»
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На Украине предрекли распад Евросоюза из-за политики «выравнивания»

На Украине предрекли распад Евросоюза из-за политики «выравнивания»Бывший премьер Украины Азаров предрек распад Евросоюза из-за политики «выравнивания»

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров предрек распад Европейского союза (ЕС) из-за политики «выравнивания». Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, данный принцип может заставить развитые государства задуматься о выходе из ЕС, так как они вынуждены платить отчисления другим странам, что люди не всегда воспринимают позитивно. Азаров заявил, что в настоящее время «богатые страны Европейского Союза отчисляют из своих бюджетов определенные средства на дотацию выравнивания».

Политик подчеркнул, что средства от Евросоюза в каких-то странах тратятся на развитие инфраструктуры и строительство дорог, «а где-то просто пропадают в бездонных карманах чиновников, разворовываются, тратятся неэффективно и не реализуют свои цели». По его мнению, рано или поздно это приведет к тому, что ряд стран захотят выйти из Евросоюза.

Азаров назвал политику ЕС иррациональной, так как средства, которые теоретически могут быть выделены Киеву, вряд ли будут эффективно использоваться в соответствии с заявленными целями.

Ранее Европейская комиссия (ЕК) опубликовала постановление по заявке Украины на вступление в ЕС. Чтобы сохранить статус члена в ЕС, Украина должна провести ряд реформ. В их числе — продолжение судебной реформы и реализация реформы Конституционного суда. Кроме того, страна должна принять законы, препятствующие коррупции, олигархии, отмыванию денег. Украина также должна изменить законодательство о национальных меньшинствах.

17 июня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Европейский союз.


# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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