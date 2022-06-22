Натали Портман показала накаченный бицепс на кадрах нового блокбастера "Тор. Любовь и гром" (фото + видео)

Вадим Карасев

Актриса, действительно, выглядит не очень похожей на себя. Такое чувство, что она не вылезала из спортзала несколько месяцев, а также пила протеиновые коктейли. Так что теперь она сможет составить конкуренцию Тору, которого играет Крис Хемсворт. По сюжету, Тор пытается обрести себя после неудачи в «Финале» и путешествует по космосу со Стражами Галактики. Там он сталкивается с Горром - убийцей богов (Кристиан Бэйл). Чтобы его победить, герой обращается за помощью к своей бывшей девушке Джейн Фостер, которая сама стала Тором - её роль и исполняет Портман.