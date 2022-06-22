Натали Портман показала накаченный бицепс на кадрах нового блокбастера "Тор. Любовь и гром" (фото + видео)
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Натали Портман показала накаченный бицепс на кадрах нового блокбастера "Тор. Любовь и гром" (фото + видео)

Натали Портман показала накаченный бицепс на кадрах нового блокбастера "Тор. Любовь и гром"Актриса, действительно, выглядит не очень похожей на себя. Такое чувство, что она не вылезала из спортзала несколько месяцев, а также пила протеиновые коктейли. Так что теперь она сможет составить конкуренцию Тору, которого играет Крис Хемсворт. По сюжету, Тор пытается обрести себя после неудачи в «Финале» и путешествует по космосу со Стражами Галактики. Там он сталкивается с Горром - убийцей богов (Кристиан Бэйл). Чтобы его победить, герой обращается за помощью к своей бывшей девушке Джейн Фостер, которая сама стала Тором - её роль и исполняет Портман.


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По материалам: триникси

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