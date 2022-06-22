Новая глава The Elder Scrolls Online: High Isle теперь доступна на Xbox

Вадим Карасев





Сегодня на приставках Xbox и Playstation состоялся релиз долгожданной главы High Isle для The Elder Scrolls Online. Дополнение доступно для покупки за $39,99, подписчики Game Pass могут сэкономить 10%, поскольку сама игра The Elder Scrolls Online находится в подписке.

The Elder Scrolls Online: High Isle Upgrade

Часть приключения длиной в год «Бретонское наследие».

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High Isle является частью сезона «Бретонское наследие», куда войдут ещё три дополнения. На PC дополнение стало доступно две недели назад, и оно было неплохо встречено поклонниками The Elder Scrolls Online. События дополнения разворачиваются на землях архипелага Систрес. Разработчики в этом дополнении решили сконцентрироваться на политических интригах.

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