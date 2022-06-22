Оцифрованная копия Мэрилин Монро появилась на обложке глянца

Вадим Карасев

Мэрилин Монро появилась на обложке журнала CR Fashion Book China: редакция создала 3D-модель легендарной актрисы на основе оцифрованных архивных съемок. На фотографиях Монро появилась в образах Fendi, Miu Miu, Balenciaga, Thom Browne, Balmain и David Koma, а также моделях цифровых модных домов Auroboros и Tribute Brand. Над съемкой работала Карин Ройтфельд. Каждый редактор и стилист мечтает поработать с великими людьми, но с Мэрилин не сравнится никто. Ее иконография выдерживает испытание временем — достаточно только посмотреть новости за последние несколько месяцев. Мир моды, искусства и кино продолжает вдохновляться ее культурным влиянием.

Я всегда буду благодарна за предоставленную нам возможность показать Мэрилин в новом стиле, даже в цифровом виде. Также я благодарна нашим домам моды — партнерам за то, что они "одолжили" нам свои модели, — рассказала она изданию Hypebae.





























Мэрилин Монро умерла в 1962 году в возрасте 36 лет, однако до сих пор является иконой поп-культуры. В последние два месяца актрису вспоминали особенно часто — из-за того, что Ким Кардашьян надела на бал Met Gala легендарное платье Монро, в котором та спела песню Happy Birthday, Mr. President для Джона Кеннеди.

Ранее Netflix представил первый тизер фильма "Блондинка", который рассказывает о жизни легендарной актрисы. Главную роль в байопике сыграла Ана де Армас. Премьера фильма состоится этим летом на Венецианском кинофестивале, а 23 сентября "Блондинка" выйдет на платформе Netflix.

Ксения Смирнова