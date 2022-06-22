"Он ленив, не работает": женщина вышла замуж за тряпичную куклу и родила от нее ребенка
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"Он ленив, не работает": женщина вышла замуж за тряпичную куклу и родила от нее ребенка

"Он ленив, не работает": женщина вышла замуж за тряпичную куклу и родила от нее ребенка

37-летняя Мейривоне Роча Мораес из Бразилии была довольно одинокой женщиной, пока мама не сшила ей куклу по имени Марсель. Издание NeedToKnow решило подробнее расспросить Мейривоне, как ей удалось найти счастье с тряпичным человеком. 

По словам Мораес, однажды она просто пожаловалась матери, что ей не с кем танцевать. Она не думала, что все так получится, однако моментально влюбилась, как только увидела Марселя.


Пара закрутила бурный роман, а потом оказалось, что женщина "забеременела" и решила узаконить свои отношения. Церемония прошла в Рио-де-Жанейро и там присутствовало 250 человек. Мейрвоне рассказала, как живется с кукольным мужем.

Это мужчина моей мечты. У нас прекрасная жизнь. Он не ссорится со мной, не спорит и просто понимает меня. Марсело — отличный и верный муж. Все женщины смотрят на него с завистью.

Мораес родила, причем довольно легко: управилась за 35 минут. Зато ребенок здоров и очень похож на папу — такой же тряпичный получился. Единственная проблема — женщина в одиночку кормит семью.

У него так много замечательных качеств, но единственный недостаток в том, что он довольно ленив. Он вообще не работает.

Однако у пары находятся и хейтеры, которые считают, что девушка просто не в себе или специально притворяется. Мораес это не нравится, но в своей правота она не сомневается.

Меня очень расстраивает, когда люди говорят, что это фейк. Я злюсь. Но я женщина с характером. Мои родители учили меня быть честной, быть хорошим человеком и не пользоваться другими людьми.
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По материалам: uposters.ru

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