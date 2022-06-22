«Оставил ни с чем, делит машину и забыл про дочек»: Палецких возмущена поведением бывшего мужа
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«Оставил ни с чем, делит машину и забыл про дочек»: Палецких возмущена поведением бывшего мужа

«Оставил ни с чем, делит машину и забыл про дочек»: Палецких возмущена поведением бывшего мужа

Нынешний период своей жизни Карина Палецких называет сериалом. В одночасье ее счастливая семья разрушилась, оказалось, что ее муж давно нашел себе другую. Блогерша старается держаться, но иногда ей становится трудно, особенно когда бывший хочет забрать все у нее и дочерей.

Со временем от шокирующего известия об измене Олега Карина оправилась. «Я уже давно ничему не удивляюсь и спокойно на все реагирую. Когда, казалось бы, нужно нервничать и биться в истерике, я, наоборот, стала кайфовать и получать от жизни удовольствие. Потому что за меня все делают другие компетентные люди. А я просто живу и кайфую со своими детьми», — уверяет она.

36-летняя подруга Ксении Бородиной удивлена, как долго ее муж скрывал себя настоящего. «Очень часто именно после развода мы узнаем истинное лицо мужчины, с которым создавали семью, жили много лет и рожали детей. Слетают все маски, выходит все нутро наружу. В один миг мужчина после развода может оставить вас ни с чем, и его не остановят даже ваши общие дети», — грустит Карина.

Палецких не ожидала, что однажды и ей придется бороться за свое имущество против экс-супруга. «Я никогда бы в жизни не подумала, что мой бывший муж будет делить со мной то, что ему вообще не принадлежит. Что он так цинично будет забирать что-то у собственных троих маленьких детей. Но я была наивная, и это случилось со мной. К сожалению, не все мужчины могут достойно уходить после развода и достойно вести себя с бывшими женами и детьми. Своих детей я никому не дам в обиду. Даже их родному отцу. Со мной шутки плохи», — заявила брюнетка.

Мужчина уже давно не принимает участия в жизни трех дочек, и даже недавний день рождения одной из них он проигнорировал. «Много вопросов про родного папу Миры. Поздравил ли он ее с днем рождения? Отвечаю, нет. Передал ли он ей подарок или цветы? Нет. Собственно, ни на Новый год, ни на 8 марта Олег не поздравил детей даже простой эсэмэской. С днем рождения — то же самое. Ждала ли Мира его? Нет, не ждала ни его, ни его подарков. Даже не вспомнила о нем», — говорит Карина. Блогерша также добавила, что в это время он водит любовницу по ресторанам, не жалея на нее ни копейки.

Палецких поражает и то, что Олег хочет отнять у нее и авто, в покупку которого она вложила большую сумму, чем он. «Машину он мне подарил на рождение Миры. Но она оплачены моими деньгами в размере где-то 60%. И после развода этот подарок превратился в совместно нажитое имущество. Он делит ее пополам. Это еще цветочки, вы остального не знаете», — возмущена она.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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