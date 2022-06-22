Пьера Нарцисса похоронят в Камеруне
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Пьера Нарцисса похоронят в Камеруне

Пьера Нарцисса похоронят в КамерунеПевца Пьера Нарцисса похоронят в фамильном склепе в Камеруне

Певца Пьера Нарцисса похоронят на его родине в Камеруне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на жену артиста Валерию Калачеву.

«Мама, сестра, родственники очень хотят забрать тело, потому что там [в Камеруне] фамильный склеп с его папой, дядями. Мы передадим [тело] туда», — сказала она.

Прощание с музыкантом состоится в Москве. О месте и дате будет объявлено позднее.

О смерти 45-летнего Пьера Нарцисса стало известно ранее в среду. По словам его дочери, он скончался в результате остановки сердца в ходе операции на почках. Дрессировщик Эдгард Запашный рассказал, что перед смертью Нарцисс посетил тренировку по боксу, во время которой ему стало плохо.

Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза родился в Камеруне в 1977 году. Творческий путь он начал в 1990-е годы, создав свою первую группу, которая выступала в клубах. В 2003 году певец принял участие в российском шоу «Фабрика звезд», где выпустил ставшую хитом песню «Шоколадный заяц».

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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