Плюсы и минусы характера людей, рожденных в среду
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Плюсы и минусы характера людей, рожденных в среду

Плюсы и минусы характера людей, рожденных в среду

Всего есть семь дней недели, каждый из которых обладает определенной энергетикой. Именно поэтому рождение в тот или иной день может провоцировать в нас развитие определенных черт характера. Эксперты рассказали все о плюсах и минусах рожденных в среду.


В среду наиболее актуальная энергетика Меркурия — планеты финансов, интеллекта, общения. Именно он является идейным вдохновителем все тех, кто появился на свет в третий день недели, что во многом определяет характер и мировоззрение таких людей.

Плюсы людей, рожденных в среду

Общительность. Это очень общительные люди, которые легко могут найти общий язык с кем угодно и когда угодно. В любой ситуации они могут сделать так, что их собеседник почувствует себя нужным, интересным и важным. Это очень большой дар, которым стоит пользоваться предельно мудро.

Проницательность. Эти люди умеют диагностировать ложь, считывать характер посредством интуиции. Они прекрасно чувствуют с первых секунд общения, что из себя представляет человек. Это происходит из-за того, что рожденные в среду хорошо улавливают энергетический потоки, исходящие от собеседника.

Быстрое обучение. Люди, чьим покровителем является Меркурий, хорошо и быстро обучаются. У них отличная память, а также есть непреодолимая тяга к знаниям. Также ими движет определенное любопытство, что тоже подстегивает к обучению.


Желание помогать. Все те, кто рожден в среду, без сомнения могут называться добрыми людьми. Они помогают тем, кто без их помощи справиться точно не сможет. Ими движет при этом не жалость или чувство долга, а нечто вроде желания увидеть чужую улыбку. У них часто случаются «приступы» доброты.

Дар наставничества. Из этих людей получаются прекрасные наставники, учителя. Просто они знают, как найти подход к любому человеку. Многие доверяют им из-за их красноречия, харизмы и обаяния. Если вы попросите научиться вас чему-то полезному, они с радостью это сделают.

Минусы людей, рожденных в среду

Они склонны к распространению сплетен. Да, им лучше не рассказывать свои секреты, потому что они ненароком могут рассказать или намекнуть о них тем, кому знать об этом не стоит. Зачастую они проговариваются не специально, но от этого окружающим ни чуть не легче.

Они хорошо умеют врать. Минут рожденных в среду людей заключается в том, что порой невозможно понять — говорят они правду или лукавят. Это, пожалуй. Самый неприятный недостаток этих людей.

Они словно живут в своем маленьком мире. Для них не существует преград. Они очень динамичны и стараются быть только там, где им хорошо. За ними не угнаться, поэтому люди порой привыкают к ним, а потом теряют с ними связь. 

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По материалам: dailyhoro.ru

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