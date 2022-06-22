По волнам памяти. Участники «Фабрики звезд» скорбят по Пьеру Нарциссу
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По волнам памяти. Участники «Фабрики звезд» скорбят по Пьеру Нарциссу

По волнам памяти. Участники «Фабрики звезд» скорбят по Пьеру Нарциссу

Пьер Нарцисс ушел из жизни в возрасте 45 лет. Трагедия стала полной неожиданностью для его близких и поклонников. Звездные друзья выражают слова соболезнования семье артиста в связи с невосполнимой утратой.


Смерть Пьера Нарцисса подтвердила бывшая жена. Валерия Калачева прожила с музыкантом несколько лет, вместе они воспитывали дочь Каролину-Кристель. В личном блоге певица опубликовала пост, посвященный памяти экс-супруга.

«Очень тяжело это понимать и принять. Благодарю за проведенное время вместе на этой земле. Пьер, Нарцисс, Лоренцо, Па… Ты навсегда будешь в наших сердцах и молитвах. Благодарю тебя за прекрасную дочь. Передаю тебя в руки твоего отца Всевышнего с добром, миром и любовью. Твой вклад в миллионы человеческих улыбок — огромен. Бесконечные аплодисменты тебе», — написала Калачева.

Одной из первых на печальную новость отреагировала Ирина Ортман. Исполнительница выразила соболезнования семье покойного. «Боже… Как так? Какая страшная новость. Лерочка, сил вам с доченькой. Нарцисс навсегда в наших сердцах», — написала блондинка.

Еще одна солистка группы «Тутси» также была потрясена трагедией. «Какое горе. Лерочка, дорогая, прими наши соболезнования… Невозможно поверить, очень рано…» — прокомментировала Леся Ярославская.

С теплотой отзывается об исполнителе хита «Шоколадный заяц» Милена Дейнега. «Как же так Пьер, друг мой шоколадный? — поражена певица. — Ты же обещал, что будешь нянчить наших детей. Не могу поверить. Пересматриваю видео и реву. Твои песни и голос, твоя душа и тепло навсегда останутся с нами».

Участник первой «Фабрики звезд» Алексей Кабанов не может поверить в скоропостижную смерть друга. «Пьер, ну ты куда? Да тебе ж еще жить да жить… Сижу и плачу. Вообще не понимаю, что за бред. Неужели так все спонтанно? Вчера ты с ним общаешься, сегодня его уже нет. Вот так это происходит? Какой-то ужас. Молодой же», — пишет солист «Корней».

Исполнитель хита «Вова-чума» обещает, что обязательно позаботится о 17-летней дочери покойного. «Мой черный брат.. Ну как же так… Так рано… Больно… Я тебя никогда не забуду. Как мы зажигали с тобой в туре, как забивали за «Старко», как ты говорил в Грузии всем Gaumarjos и было выпито море красного. Жаль мы так и не реализовали нашу мечту доехать до Камеруна с Семеновым и записать песню на камерунском и грузинском. Если б я знал, что так рано, я б поспешил, брат. Прости меня... Не переживай там. Твоя принцесса Каролинка не останется без моего внимания», — пишет Ираклий Пирцхалава.

Ведущая «Фабрики звезд» Яна Чурикова скорбит вместе с близкими музыканта. «Это большая потеря не только для тех, кто помнит «Фабрику», но и для всей эстрады. Нарцисс еще мог сделать что-то яркое. Пьер свои внутренние проблемы никогда ни перед кем не выпячивал… Может быть, это все как-то накопилось и изнутри могло как-то давить на него. Потому что каждый раз, когда мы встречались, даже если ему было тяжело, он не выказывал никогда своих проблем. Это был человек, у которого всегда все хорошо», — вспоминает она.

Александр Бердников также описывает Нарцисса как хорошего человека, который всегда с теплотой отзывался о семье. «Это достаточно понять, стоит лишь раз с ним поговорить. Мы еще до «Фабрики» общались и дружили. Поймите, это был мой друг. Я шокирован, не верю», — говорит солист группы «Корни».

Приятное впечатление Пьер оставил и у Елены Борщевой. «Нет слов... Недавно снимались в передаче, он был с дочкой. Я еще отметила, как он ее любит, какие у них прекрасные нежные отношения.... Соболезную близким, очень позитивный человек...» — написала комедиантка.

Теплые слова музыканту посвятил и музыкант Виктор Зинчук. «Трудно поверить, столько добра и радости было в этом человеке! «Черный брат» и «Белый брат» — так мы называли друг друга. Он был душой нашей дружной футбольной команды «Старко», а его искрометные обводки, финты и красивые голы были частью нашего игрового стиля! <…> Не могу делать черно-белую фотографию. Все, что связано с Пьером было очень радостно и окрашено яркими красками. Не верится... Нам всем его будет очень не хватать», — заключил он.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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