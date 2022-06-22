Появились кадры с места обнаружения самолета в Якутии

Вадим Карасев

В сети появились фотографии с места обнаружения пропавшего самолета Ан-30 в Якутии

В Якутии обнаружили самолет Ан-30, пропавший с радаров накануне. В сети появились кадры с места жесткой посадки воздушного судна. Фотографии опубликовало издание Baza в Telegram-канале.

На появившихся кадрах видны поврежденные части самолета Ан-30.

Пропавшее воздушное судно нашли в 70 километрах от пункта назначения. На борту Ан-30 находились семь человек, трое из них пострадали, сейчас им оказывают помощь медики.

Представитель экстренных служб предположил, что воздушное судно совершило жесткую посадку из-за полной выработки топлива.

О пропаже самолета Ан-30 с людьми на борту стало известно в среду, 22 июня. В МЧС указывали, что экипаж в последний раз выходил на связь в 30 километрах от аэропорта, аварийный маяк не срабатывал.

21 июня с радаров в Якутии исчез Ан-2 с тремя россиянами на борту. В назначенное время самолет не приземлился на площадке «Вертикальный». Он следовал по маршруту Ус Хатын — Вертикальный — Ус Хатын. К поиску воздушного судна были привлечены самолет Ан-26 и вертолет Ми-8.