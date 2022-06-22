Полина Гагарина высказалась о будущем сыне
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Полина Гагарина высказалась о будущем сыне

Полина Гагарина высказалась о будущем сыне
35-летняя Полина Гагарина решила рассказать о планах сына.   Артистка рассказала о планах ее сына на будущее. 14-летний Андрей Кислов нацелен на музыкальную индустрию. Финалистка конкурса «Евровидение-2015» воспитывает двоих детей. В первом браке, с актером Петром Кисловым, она родила сына Андрея. От второго мужа, фотографа Дмитрия Исхакова, у Гагариной дочь Мия. Певица заботится о том, чтобы ее наследники получали всё самое лучшее. Андрей вдохновился примером матери. Он увлекся музыкой, пишет треки для начинающих артистов. Написание нового хита для Полины в его планы не входит. Тем не менее, это не задевает телезвезду. Напротив, она видит таланты сына и поощряет их. Школьник мечтает о собственном лейбле. «У него своя студия, куча звуков, он делает аранжировки молодым талантам. Он хочет сам. Хочет сам сделать свой мир, свою империю, свой лейбл — пусть будет так. У него невероятная чуйка, разглядывает таланты, слышит какие-то нюансы. Мне это всё очень нравится, и я его поддерживаю как мама. Я, конечно же, его наставник тоже, но большей части мне важно оставаться мамой», — пояснила Полина в эфире RU.TV.
Гагарина заверила, что не будет влиять и на выбор профессии дочери. Актриса сериала «Бывшие» оберегает Мию от посторонних глаз. Поклонники певицы до сих пор не видели лица малышки. Впрочем, у выпускницы проекта «Фабрика звезд-2» есть объяснение этого. «Не показала до сих пор, потому что у нее фантастические, бездонные глаза, огромные ресницы. Я хочу, чтобы она всё это делала сама. Скоро она это сделает, мы очень сообразительны! Пусть делает всё сама. Пусть это не будет мамин шлейф. Пусть дети сами себя организуют», — добавила артистка. В прошлом году ей пришлось улаживать конфликт с Дмитрием Исхаковым. Фотограф рассказал, что ему мешают полноценно общаться с дочерью и настаивал на равноправной опеке над ребенком. Полина, в то же время, утверждала, что в период этого брака испытывала панические атаки. Ради Мии фотограф отказался от своих претензий. Родители девочки подписали мировое соглашение. Их отношения всё же остались натянутыми. Дмитрий полагает, что его экс-супруга посвящает ему новые композиции.
# Шоу-бизнес Гагарина Полина
По материалам: z-aya

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