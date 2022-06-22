Полу Маккартни — 80 лет! Фотографии легендарного музыканта разных лет в компании других знаменитых людей

Одному из успешнейших музыкантов и авторов песен всех времён, кавалеру ордена Британской империи и участнику небезызвестной группы The Beatles сэру Полу Маккартни исполняется 80 лет!

Сложно в это поверить, но славные приключения The Beatles остались позади, когда Полу было всего 28 лет. Далее музыкант пустился в сольное и весьма успешное плаванье, которым занимается до сих пор. К примеру, перед самым 80-летием в июне 2022 года Маккартни проводил тур «GOT BACK» по США и Великобритании, а его последний на данный момент альбом вышел относительно недавно — в декабре 2020 года.

В честь юбилея Пола Маккартни мы решили собрать несколько его совместных фотографий вместе с другими известными людьми из разных периодов жизни музыканта. Ведь Пол был знаменитостью почти всю свою долгую жизнь и перефоткался с очень многими.

С королевой Елизаветой II, 1996 год

На королевском открытии учебного заведения Liverpool Institute for Performing Arts, основанного в том числе самим Полом.

С Элтоном Джоном, 2002 год

С Майклом Джексоном в студии, 1983 год

С Миком Джаггером на вокзале Юстон в Лондоне, 1967 год

С Лиамом Галлахером из группы Oasis, 2012 год

Со Стиви Уандером, 1982 год

С Дэвидом Боуи, 1985 год

С Джоном Ленноном, 1965 год

Концерт в Нью-Джерси, 17 июня 2022 года!

Бонус: Пол и его «Martha My Dear», 1969 год

Порода любимой собаки Пола — бобтейл.

В честь 80-летнего юбилея легенды самое время послушать что-нибудь из Wings, The Beatles или обратиться к последнему сольному альбому музыканта «McCartney III».

С днём рождения, Пол!