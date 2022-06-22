Пользователь сети рассказал, что мы всю жизнь неправильно использовали трубочку, но многие с этим не согласны

Вот спорим, что вы жили несколько десятков лет и даже не догадывались, что что-то не так делаете в жизни. Интригующее начало? Так и быть, не станем вас томить — всю жизнь мы все неправильно использовали трубочку для сока! Просто шок-контент! А узнали мы об этом благодаря пользователю Твиттера под ником HLUBI. За что ему огромное, саркастическое спасибо.



На своей страничке парень выложил фотографию, на которой изображена коробочка сока с двумя положениями соломинки и тем, как же правильно ею пользоваться. Комментаторы были настолько взбудоражены, что тред набрал почти 500 тысяч лайков и около 100 тысяч ретвитов!

Вот эта злополучная картинка из интернета перевернула жизнь пользователя Твиттера

И судя по активности комментаторов, не только его!

Но комментаторы усомнились в правильности использования трубочки именно таким образом

Люди начали активно раскрывать свой художественный потенциал, чтобы представить, как же это будет выглядеть в жизни.

Реальность же оказалась ещё более суровой

Один из пользователей даже сделал зарисовку предложенной выше «Реальности»

Но тут же этот аргумент был вдребезги разбит другим комментатором

И стоит заметить, это тоже имеет место. Да, сложным путём, но сок будет допит до последней капли!

Никогда не верьте интернет-лайфхакам

Один из пользователей даже нашёл видео, опровергающего «теорию перевёрнутой трубочки». Вернее то, как этот чудной лайфхак на самом деле работает в жизни.

На самом деле, этот тред породил не только море юмора и шуточек, но и поднял волну возмущения

И тут тоже сложно не согласиться с замечанием комментатора. Ведь если быть недостаточно аккуратным при использовании заострённого конца, то недолго и травму получить!

А некоторые пошли в полное отрицание происходящего

И мы в том числе. Но, согласитесь, соблазн проверить этот способ испития сочка настолько велик, что противостоять своему любопытству крайне сложно.

А вот и наш новый герой, который всё расставил по своим местам!

Пользователь Пикабу нашёл доказательство того, как же на самом деле нужно использовать трубочку.

Правильно пить так, как на картинке. Источником правды выступил патент US2094268A на эту [проклятую] трубочку.

Расскажите, протестировали ли вы такой своеобразный способ использования соломинки? Как впечатления? 🙂