Помощник Эрдогана назвал условия для принятия Швеции в НАТО
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Помощник Эрдогана назвал условия для принятия Швеции в НАТО

Помощник Эрдогана назвал условия для принятия Швеции в НАТО

Помощник Эрдогана назвал условия для принятия Швеции в НАТОПомощник Эрдогана заявил, что Швеция должна убедить Турцию в отказе от финансирования РПК

Для того, чтобы Швеция получила от Турции «зеленый свет» для вступления в НАТО, Стокгольму следует убедить Анкару в отказе от финансирования членов Рабочей партии Курдистана (РПК). Такое условие в интервью Svenska Dagbladet назвал глава Управления по связям Администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Фахреттин Алтун.

Помощник турецкого лидера указал, что усилия шведского правительства в области борьбы с терроризмом не внушают доверия. По мнению турецкой стороны, Стокгольм еще несколько месяцев назад даже не думал признавать наличие сети РПК в стране и проблемы, связанные с ней.

Алтун подчеркнул, что народ Турции не доверяет словам европейцев, так как обещания ни по членству в Европейском союзе, ни по Кипру, ни по борьбе с нелегальной миграцией и терроризмом со стороны Европы не были выполнены. Помощник Эрдогана еще раз обратил внимание, что Швеция должна отказаться от поддержки РПК и заигрывания с признанной в Турции террористической организацией фетхуллахистов (ФЕТО).

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продолжит выступать против вступления Финляндии и Швеции в НАТО. По его словам, члены Рабочей партии Курдистана и «Отрядов народной самообороны», которые признаны в Турции террористическими группировками, «присутствуют в парламенте Швеции», «проводят демонстрации на улицах Стокгольма» и дают интервью шведским и финским телеканалам.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Из сахарной свеклы можно делать биоразлагаемый пластик
Из сахарной свеклы можно делать биоразлагаемый пластик
Как справиться с обезвоженностью волос и увеличить естественный объем?
Как справиться с обезвоженностью волос и увеличить естественный объем?
Помощник Эрдогана назвал условия для принятия Швеции в НАТО
Помощник Эрдогана назвал условия для принятия Швеции в НАТО
Церковный и народный праздник Тимофеев день 23 июня, приметы и поверья
Церковный и народный праздник Тимофеев день 23 июня, приметы и поверья
Cтратегическое значение острова Змеиный объяснили
Cтратегическое значение острова Змеиный объяснили
Продажи Cities Skylines уже превысили 12 млн копий, игра продолжает развиваться
Продажи Cities Skylines уже превысили 12 млн копий, игра продолжает
По волнам памяти. Участники «Фабрики звезд» скорбят по Пьеру Нарциссу
По волнам памяти. Участники «Фабрики звезд» скорбят по Пьеру Нарциссу
Дрова стали приоритетным ресурсом в Молдавии
Дрова стали приоритетным ресурсом в Молдавии
Яна Поплавская прошлась по Серебренникову
Яна Поплавская прошлась по Серебренникову
Регина Тодоренко рассказал о своих родах
Регина Тодоренко рассказал о своих родах
Муж Азизы не собирается отпускать просто так жену
Муж Азизы не собирается отпускать просто так жену
Юлия Пересильд будет получать в два раза больше за роль Чулпан Хаматовой
Юлия Пересильд будет получать в два раза больше за роль Чулпан

Топ на сегодня

Kaiko станет провайдером криптоданных для Deutsche Börse
Kaiko станет провайдером криптоданных для Deutsche Börse
Через крупнейший китайский мессенджер запретили продавать криптовалюту
Через крупнейший китайский мессенджер запретили продавать криптовалюту
Бойцы ВСУ выгнали пациентов из поликлиники в Одессе
Бойцы ВСУ выгнали пациентов из поликлиники в Одессе
В США подсчитали ежемесячные расходы Украины на фоне спецоперации
В США подсчитали ежемесячные расходы Украины на фоне спецоперации
Тяжелобольная Алиса Казьмина проиграла суд матери Андрея Аршавина
Тяжелобольная Алиса Казьмина проиграла суд матери Андрея Аршавина

Еще по теме

Эрдоган назвал виновных в сегодняшнем теракте в Турции
СМИ сообщили о задержании военного помощника Эрдогана
Путин и Эрдоган обсудят компенсацию за Су-24
СМИ: В Турции начался второй государственный переворот