После хирургического лечения ожирения важно не допустить нехватки витамина D
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После хирургического лечения ожирения важно не допустить нехватки витамина D

После хирургического лечения ожирения важно не допустить нехватки витамина D

Ученые Тюменского государственного медицинского университета и Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии установили, что популярное сегодня хирургическое устранение ожирения предъявляет серьезные требования к назначению и мониторингу уровня витамина D, а также тщательному контролю за соблюдением пациентами рекомендаций. Об исследовании сообщила пресс-служба ТГМУ.

«Хирургия ожирения продемонстрировала весомый прогресс в части лечения патологического отложения жировой ткани. Это связано прежде всего с распространением лапароскопического доступа и с ее эффективностью с точки зрения стойкой потери массы тела. Однако для предотвращения скелетных осложнений у пациентов, перенесших бариатрическую операцию, важна профилактика и лечение дефицита витамина D», — рассказала профессор Тюменского медицинского университета Людмила Суплотова.

Пациенты с ожирением изначально имеют предрасположенность к метаболическим заболеваниям скелета из-за проблем, связанных с образом жизни. Дефицит питательных веществ при высококалорийном питании и малоподвижный образ жизни с тенденцией носить одежду, закрывающую большую часть тела, снижают уровень витамина D в крови. По словам врачей, последствия бариатрической операции — уменьшение количества кожи и нарушение всасывания могут усугубить имеющийся дефицит. Всё это отрицательно влияет на состояние здоровья костной ткани.

«Чтобы определить оптимальную дозу витамина D у людей, перенесших бариатрическую операцию, и установить, будет ли эта доза варьироваться в зависимости от типа хирургического вмешательства, необходимы крупные российские клинические испытания», — заключила Людмила Александровна.

Результаты исследования опубликованы в журнале «Ожирение и метаболизм».

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По материалам: polit.ru

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