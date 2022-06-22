После хирургического лечения ожирения важно не допустить нехватки витамина D

Вадим Карасев

Ученые Тюменского государственного медицинского университета и Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии установили, что популярное сегодня хирургическое устранение ожирения предъявляет серьезные требования к назначению и мониторингу уровня витамина D, а также тщательному контролю за соблюдением пациентами рекомендаций. Об исследовании сообщила пресс-служба ТГМУ.



«Хирургия ожирения продемонстрировала весомый прогресс в части лечения патологического отложения жировой ткани. Это связано прежде всего с распространением лапароскопического доступа и с ее эффективностью с точки зрения стойкой потери массы тела. Однако для предотвращения скелетных осложнений у пациентов, перенесших бариатрическую операцию, важна профилактика и лечение дефицита витамина D», — рассказала профессор Тюменского медицинского университета Людмила Суплотова.



Пациенты с ожирением изначально имеют предрасположенность к метаболическим заболеваниям скелета из-за проблем, связанных с образом жизни. Дефицит питательных веществ при высококалорийном питании и малоподвижный образ жизни с тенденцией носить одежду, закрывающую большую часть тела, снижают уровень витамина D в крови. По словам врачей, последствия бариатрической операции — уменьшение количества кожи и нарушение всасывания могут усугубить имеющийся дефицит. Всё это отрицательно влияет на состояние здоровья костной ткани.



«Чтобы определить оптимальную дозу витамина D у людей, перенесших бариатрическую операцию, и установить, будет ли эта доза варьироваться в зависимости от типа хирургического вмешательства, необходимы крупные российские клинические испытания», — заключила Людмила Александровна.



Результаты исследования опубликованы в журнале «Ожирение и метаболизм».