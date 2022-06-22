Представитель Белого дома случайно обвинила Байдена в страданиях американцев

Вадим Карасев

Представитель Белого дома Жан-Пьер оговорилась и обвинила Байдена в страданиях американцев

Новый официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер оговорилась в ходе брифинга и случайно обвинила президента США Джо Байдена в страданиях американцев. Трансляция брифинга доступна на YouTube-канале Белого дома.

«Очевидно, что президент предпринимает абсолютно все шаги, которые в его силах, чтобы усилить... то есть ослабить страдания американских семей в связи с высокими ценами на топливо», — сказал она.

В конце марта президент США обвинил российские власти в рекордном росте цен на бензин в стране. Байден назвал происходящее с ценами на топливо кризисом и отметил, что «подорожание Путина» бьет по рядовым американцам на автозаправках.

В начале июня также обозреватель Грегори Брю сделал прогноз цен на нефть в США к осени 2022 года. Он предположил, что стоимость энергоносителя достигнет 150 долларов. По его словам, таких цен на топливо в стране не было с 2008 года.



