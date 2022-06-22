Президент Литвы заявил о готовности расширить ограничения против Калининграда

Вадим Карасев

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страна готова расширить уже действующие ограничения в отношении Калининградской области России, в частности увеличить список запрещенных для транзита товаров по мере расширения антироссийских санкций Евросоюза.

Он также подчеркнул, что Вильнюс готов к ответным мерам со стороны России, в том числе к отключению от региональной энергосистемы, соединяющей Россию и Белоруссию со странами Балтии.

"Мы готовы к недружественным действиям со стороны России, таким как отключение от системы БРЭЛЛ и другим", - цитирует Науседу Reuters.

Уже сообщалось о планах Литвы перекрыть Калининграду газ, правда пока только на уровне информации от анонимных источников.

Ранее российский МИД выдвинул Литве ультиматум, утверждая, что если республика в ближайшее время не возобновит в полном объеме грузовой транзит в Калининградскую область, то Москва оставит за собой право на действия по защите национальных интересов.

Речь идет об остановке транзита грузов Литовскими железными дорогами из Калининградской области в остальную Россию. С 17 июня перевозить через Литву попавшие под антироссийские санкции товары больше нельзя. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев подчеркивал, что такими действиями литовские власти нарушают также обязательства Евросоюза, а свободный транзит товаров является "одним из краеугольных принципов" Всемирной торговой организации. В Кремле назвали этот шаг незаконным и беспрецедентным, пообещав ответные меры.

Согласно позиции официального Вильнюса, Литва лишь исполняет таким образом санкции ЕС против России. Еврокомиссия неуверенно поддержала Литву в сложившейся ситуации.