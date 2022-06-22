Причина смерти Пьера Нарцисса

Пьер Нарцисс стал известен после участия в проекте «Фабрика звезд – 2». Многие помнят его «коронную» песню «Шоколадный заяц» - она самая популярная среди всех композиций артиста. Исполнитель был женат на Валерии Калачевой, которая подарила ему дочку Каролину-Кристель. Экс-супруга, которая поддерживала с Пьером дружеские отношения, и рассказала о его преждевременной кончине.

«Благодарю за проведенное время вместе на этой земле. – пишет в социальных сетях трогательные слова Калачева. - Пьер, Нарцисс, Лоренцо, Па... ты навсегда будешь в наших сердцах и молитвах».

Личная жизнь и скандалы

Пьер был женат один единственный раз, но до этого всерьез увлекался несколькими девушками. Первой возлюбленной стала дочка президента Камеруна, с которой он случайно познакомился на улице. Молодые люди сразу приглянулись друг другу, и Пьер пригласил девушку во французский ресторан. Девушка пришла, а после разговора они обменялись номерами телефона. На протяжении долгого времени пара встречалась, но потом произошла неприятная ситуация. Мама Пьера подарила «будущей невестке» дорогое платье, а та одолжила его сестре на мероприятие. Семья посчитала это позором, Пьер встал на сторону семьи.

Второй возлюбленной была генеральская дочка, с которой артист встречался еще до прихода на «Фабрику звезд». Но проект, куда так подталкивала влюбленная девушка своего бойфренда, разрушил их отношения.





С будущей женой артист познакомился в 2004 году в ночном клубе. Поначалу Валерия не обратила внимания на чернокожего парня и всячески увиливала от его ухаживаний. Но то ли он завоевал сердце русской красавицы своими поступками, то ли решающую роль сыграло одобрение мамы, которая была в восторге и от шоу, и от Нарцисса в частности, но пара начала встречаться. Вскоре влюбленные стали жить вместе, в 2005 году родилась общая дочка, а в 2009 они узаконили отношения.

Развод произошел несколько лет спустя. Тогда некая Марианна Суворова обвинила музыканта в жестоком изнасиловании в номере отеля. Нарцисс не отрицал интимную связь, но уверял, что секс случился по взаимному согласию. Тогда же выступила с заявлениями и жена, сказав, что подает на развод, так как она устала от постоянных измен и агрессии в свой адрес.





Впрочем, ради дочери Валерия и Пьер остались друзьями. Папа часто приезжал к дочери в гости, возил ее по кружкам, проводил с ней время. А экс-супругу по-прежнему называл женой, причем в последнее время между ними действительно наметилось потепление. Валерия признавалась, что экс-муж постоянно ей звонит, признается в любви, а поклонники ждали воссоединения пары. Но все пошло не так…

Неожиданная смерть

Когда супруга сообщила о смерти артиста, многие даже не поверили в это. Изначально никаких подробностей не разглашалось. Позже оказалось, что у музыканта давно были серьезные проблемы со здоровьем, но он не обращался к врачам за помощью. Так, несколько лет его мучала астма, но Пьер старался справиться с приступами собственными силами.

Концертный директор Сергей Дворцов вспоминает последнюю встречу со своим подопечным на показе мод в парке «Немчиновка». Пьеру было настолько плохо (разыгралась астма), что он не выходил к зрителям, пока не приехали «основные люди». После этого случая на мероприятия он ездить отказывался.





Тогда Пьер решил пройти полное обследование. Выяснилось, что у него серьезные проблемы – медики диагностировали сердечную недостаточность, а также плохую работу почек и печени.

В срочном порядке Пьера госпитализировали и провели экстренную операцию. Днем после хирургического вмешательства Нарцисс чувствовал себя нормально, но к вечеру ему стало плохо. Пациента ввели в искусственную кому, а в 11 ночи его сердце, не выдержав нагрузки, остановилось.

Известно, что тело артиста перевезут из России в родную страну, где он и будет похоронен.